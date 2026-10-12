Ekonomide dezenflasyon süreci kararlılıkla sürerken, hizmet sektöründeki fiyat katılığı enflasyonla mücadelede kritik bir başlık olmaya devam ediyor. Enflasyonun yüzde 30 seviyesinin altına düşmesiyle birlikte atılan makroekonomik adımlar meyvelerini verirken, yerel yönetimlerin toplu taşımadaki yüksek zam politikalarına karşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama geldi.

TOPLU TAŞIMA ZAMLARINA ÜST SINIR GELİYOR

AA Editör Masası’na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kent içi ulaşım fiyatlarında yerel yönetimlerin enflasyon oranlarını aşan artışlar yapmasının dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Fiyat artışlarını dizginlemek adına yeni bir düzenleme sinyali veren Yılmaz, belediyelerin ulaşımda enflasyonun çok üzerinde artış yapmaması gerektiğini ve bu konuda bir tavan sınır oluşturma yaklaşımlarının bulunduğunu belirtti.

TOPLU TAŞIMA ZAMMINA FREN

Özellikle büyükşehirlerde toplu taşımaya gelen zamların, vatandaşa doğrudan yansımasının yanı sıra genel fiyat seviyelerini de yukarı çektiği belirtiliyor. Hazırlanan tavan zam düzenlemesiyle birlikte bundan sonra belediyelerin ulaşım tarifelerine enflasyon üzerinde zam yapmasının önüne geçilecek.

İSTANBUL'DA MEVCUT TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

Düzenleme sinyali sonrası gözler mega kent İstanbul'daki güncel bilet tarifelerine çevrildi. Kentte uygulanan mevcut bilet fiyatlarında tam bilet 46,20 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaş üstü öğrenci bileti 41,58 lira ve sosyal kart ise 33,08 lira seviyesinde bulunuyor. Metrobüs ücretleri ise gidilen durak sayısına bağlı olarak 33,08 liradan başlayıp 68,59 liraya kadar yükseliyor.