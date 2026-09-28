Pencap eyaletinin Kapurthala bölgesine bağlı Phagwara kentinde yer alan Lovely Professional University (LPU) kampüsünde, 26 Eylül'ü 27 Eylül'e bağlayan gece saatlerinde bir kadın öğrencinin kampüste tecavüze uğradığı yönündeki söylentilerin ardından protestolar yaşandı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, olayın ortaya çıkmasından sonra öfkeli öğrenciler büyük bir protesto düzenledi.
27 Eylül Pazar sabahı öfkeli öğrenciler sokaklara dökülerek Jalandhar ile Phagwara arasında yer alan üniversitenin önündeki 44 Nolu Ulusal Karayolu'nu trafiğe kapattı.
Yurdun GH-3 binasında kalan öğrencilerden bazılarının iddiasına göre, mağdur öğrenci olayın ardından evine döndü ancak yönetimin konunun üzerini örtmeye çalışması nedeniyle hiçbir işlem yapılmadı. Mağdur kadının olay sonrası intihar ettiği ortaya çıktı.
Saat 01.45 sularında ihbar alan Pencap Polisi, protestoya müdahale etmek için üniversiteye yoğun güvenlik gücü sevk etti.
Polisin bölgeye gelmesiyle öğrenciler, sert müdahalede bulunan polisle çatıştı.
Eylemciler, kadın öğrencinin üç gün önce dışarıdan bir çalışan tarafından tecavüze uğradığını belirtti.
Üniversite yönetimi ise suçlamaları yalanladı. Suçlamaların "kötü niyetli kişiler tarafından yayıldığını" öne sürdü.
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Pazar gece saatlerinde protestocuların polise şişe ve taş atması üzerine çıkan çatışmada polis coplu müdahalede bulundu ve bazı polis araçları ateşe verildi.
28 Eylül Pazartesi sabahı durumun kontrol altına alındığı ve karayolunun trafiğe açıldığı bildirildi.
Öğrenciler ayrıca tecavüz olayının yaşandığı alışveriş merkezini bastı. Öğrencilerin bir kısmı dükkanları yağmaladı.
Göstericiler karayolundaki blokajı akşama kadar sürdürdü. Olaylar nedeniyle üniversite derslere 10 gün ara vererek ara sınavları erteledi.
Öğrenciler; kampüs güvenliğinin sağlanması, şüphelinin tutuklanması ve üniversitenin kurucu rektörü ve Rajya Sabha Milletvekili Ashok Mittal'in alana gelerek açıklama yapmasını talep ediyor.
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