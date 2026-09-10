Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi arasında geçen yıl imzalanan “Diyarbakır Kent Merkezi Toplu Taşıma Ağı Optimizasyonu” iş birliği protokolü kapsamında kent merkezindeki ulaşım ağı değerlendirildi.

Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri ile Oğlaklı yerleşkesini kapsayan çalışmada yolcu yoğunlukları, seyahat süreleri ve taşıma kapasiteleri incelendi. Yapılan analizlerin ardından B4, Y3, AY, Z4, E11, Z2, E10, Z7 ve B3 hatlarında değişiklik yapıldı.

BAZI HATLARIN GÜZERGÂHLARI DEĞİŞTİ

B4 hattı 4 araçla Oğlaklı-Balıkçılarbaşı arasında hizmet verecek. Y3 hattında ise araç sayısı 8’e çıkarılırken güzergâh yeniden belirlendi ve sefer sayısı artırıldı.

AY hattı sabah 07.00-09.00 ve 15.00-18.00 saatleri arasında 9 araçla ekspres olarak çalışacak. Z4 hattı da 8 araçla Bağcılar Mahallesi ile üniversite arasında ulaşım sağlayacak.

HAVALİMANI BAĞLANTILARINDA YENİ DÜZENLEME

Üçkuyular ile havalimanı arasında çalışacak E11 hattında 2 araç görev yapacak. Z7 hattı ise 6 araçla Araştırma Hastanesi ile havalimanını birbirine bağlayacak.

Z2 ve E10 hatlarının güzergâhlarında da değişikliğe gidilirken B3 hattının çalışma planı yeniden düzenlendi.

İKİ HAT HİZMETTEN ÇEKİLDİ

Yapılan değerlendirmelerde verimli olmadığı belirlenen VİP1 ve VİP2 hatları tamamen kaldırıldı. VİP1 hattını kullanan yolcuların Z2, VİP2 hattını kullananların ise E11 ve Z7 hatlarından yararlanabileceği bildirildi.

Yeni düzenlemelerle yolculuk sürelerinin kısaltılması, sefer verimliliğinin artırılması ve kent trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığının, yolcu yoğunluğu ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda güzergâhlarda düzenleme yapmayı sürdüreceği belirtildi.