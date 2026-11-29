Cluj-Napoca Belediyesi, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada geri dönüşümü yaygınlaştırmak için şehrin iki farklı noktasındaki eski atık toplama makinelerinin yenilendiğini duyurdu. Plastik, cam ve alüminyum ambalajları kabul eden makineler sayesinde vatandaşlar, teslim ettikleri her 15 boş ambalaj karşılığında toplu taşıma araçlarında iki kez ücretsiz seyahat edebiliyor.

ÜÇ FARKLI NOKTAYA YERLEŞTİRİLDİ

Geri dönüşüm makineleri, kentin Zorilor, Gheorgheni ve Mănăștur mahallelerinde bulunan Zorilor, Hermes ve Flora pazarlarında hizmet veriyor.

Yeni nesil makinelerde plastik şişeler, cam şişeler ve alüminyum içecek kutuları aynı hazneden teslim edilebiliyor. Makineye 15 ambalaj bırakan vatandaşlara bir kupon veriliyor. Bu kupon, toplu taşıma şirketinin bilet gişelerinde iki biniş hakkı sağlayan ücretsiz ulaşım biletiyle değiştirilebiliyor.

BARKOD BULUNMASI YETERLİ

Uygulama kapsamında depozito sistemine dahil olan ambalajların yanı sıra daha önce depozito bedeli ödenmemiş eski ambalajlar da kabul ediliyor. Bu ambalajların üzerinde barkod bulunması yeterli oluyor.

Belediye Başkanı Emil Boc, eski ambalajların da kabul edilmesine yönelik uygulamanın 1 Şubat 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı. Bu tarihten sonra makineler yalnızca depozito iade sistemi logosu taşıyan ambalajları kabul edecek.

Belediye, uygulamayla hem çevreye bırakılan ambalaj atıklarının azaltılmasını hem de vatandaşların geri dönüşüme ve toplu taşıma kullanımına teşvik edilmesini amaçlıyor.