İspanya'nın devasa zeytin ve sebze üretim merkezlerinden Endülüs bölgesinde tarım uzmanları ve peyzaj ekipleri, toprağa tam 15 ton acı pul biber dökerek sıra dışı bir operasyona imza attı. Kamyonlarla tarım arazilerine getirilen tonlarca acı biberin toprağa boşaltıldığını gören bölge halkı büyük şaşkınlık yaşarken, bu dev hamlenin arkasındaki çarpıcı gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

TOPRAĞA 15 TON ACI PUL BİBER DÖKMEYE BAŞLADILAR

Endülüs'teki ekili alanlara ve meyve bahçelerine dökülen 15 ton acı pul biberin sırrı, içerisinde bulunan "kapsaisin" maddesinde saklı. Toprak altındaki ürünlere ve bitki köklerine zarar veren köstebek, tarla faresi gibi kemirgenlerin yanı sıra salyangoz ve zararlı böcekleri alandan tamamen temizlemek için bu yöntem seçildi. Kimyasal böcek ilaçlarının toprağı zehirlemesi nedeniyle Avrupa genelinde yaygınlaşan bu uygulama, toprağın yapısını bozmadan doğal bir koruma kalkanı oluşturuyor.

TÜRKİYE'DEKİ EV VE BAHÇE SAHİPLERİNE DE UYARI GELDİ

Uzmanlar sadece İspanya'daki bu devasa tarım tarlalarında değil, Türkiye'de de bahçesinde veya balkonundaki saksılarda haşere sorunu yaşayan herkese aynı tüyoyu veriyor. Toprağın üst harcına bir miktar acı pul biber döküp karıştırmak, zararlı canlıların bitki köklerine yaklaşmasını anında engelliyor. Doğaya hiçbir zararı olmayan bu pratik yöntem sayesinde kimyasal madde kullanmadan tam koruma sağlanıyor.