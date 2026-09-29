Hayvancılık sektöründe artan yem giderlerine karşı çare arayan çiftçiler için müjdeli haber Iğdır'dan geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında deneme ekimi yapılan sorgum-sudan otu melezi, sunduğu rekor verimle bölgedeki üreticilerin odak noktası haline geldi. Yüzde 75 tohum hibesiyle ekilen bu alternatif yem bitkisi, hem düşük girdi maliyeti hem de yüksek besin değeriyle hayvancılık işletmelerinin can simidi olmaya aday gösteriliyor.

3 KEZ HASAT EDİLEBİLİYOR

Iğdır'ın Oba köyünde 10 dönümlük arazisinde deneme üretimi gerçekleştiren çiftçi Şahset Tınakçı, ilk biçimde dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün elde ederek büyük bir başarıya imza attı. İklim koşullarının elverişli seyretmesi durumunda yılda 3 defa biçilebilen sorgum-sudan otu melezi, mısıra kıyasla hem çok daha az masraflı hem de çok daha dayanıklı bir yapı sergiliyor. Üretici Tınakçı, ikinci biçimden de aynı yüksek rekolteyi beklediğini belirterek tüm bölge çiftçilerine bu ürünü tavsiye etti.

"SİLAJLIK MISIRDAN 2 KAT DAHA KARLI VE VERİMLİ"

Ürünün bölge tarımı için stratejik bir kazanım olduğunu vurgulayan Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, sorgum-sudan otu melezinin silajlık mısıra kıyasla iki kat daha fazla verim sağladığını ve çiftçi için çok daha karlı olduğunu ifade etti. Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe ise bölgenin iklim yapısına mükemmel uyum sağlayan bu bitkiyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, ürünün yem maliyetlerini ciddi oranda düşürerek hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara nefes aldıracağını dile getirdi.