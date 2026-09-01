İsviçre’de Zürih Üniversitesi öncülüğünde binlerce gönüllünün katıldığı bilim dünyasını ve kamuoyunu şaşkına çeviren sıra dışı bir çevre araştırması yapıldı. Araştırmada tam 2 binden fazla pamuklu iç çamaşırı ülke genelindeki farklı topraklara gömüldü. 2 ay boyunca toprağın altında kalan iç çamaşırlarının çıkartılmasıyla sarsıcı veriler ortaya çıktı.

BAZI İÇ ÇAMAŞIRLARI TOPRAĞIN ALTINDA ERİDİ

2 ay boyunca toprak duran iç çamaşırlarının geçirdiği değişim, toprak kalitesindeki devasa farkı ortaya koydu. Bazı noktalardan çıkarılan çamaşırların neredeyse tamamen eriyip geriye sadece dikiş ipliklerinin kaldığı belirlenirken, bazı bölgelerdeki kumaşların ise ilk günkü gibi sapasağlam durduğu ortaya çıktı. Bu durum, yer altındaki mikroorganizma faaliyetlerinin ve biyolojik canlılığın araziye göre ne kadar büyük bir değişim gösterdiğinin kanıtı oldu.

TEK TİP ÇİM ALANLARI EN ÖLÜ ALANLAR ÇIKTI

Yapılan araştırmayla birlikte, toprağı kullanma biçiminin yer altı ekosistemini nasıl etkilediği ortaya çıktı. İnsan eliyle bakımı yapılan özel bahçelere gömülen iç çamaşırları yarısından fazlası kısa sürede yok oldu ve bu alanlarda solucan, bakteri ile mantar gibi ayrıştırıcıların son derece aktif çalıştığı doğrulandı ortaya çıktı. Ancak uzmanlar, aşırı gübre kullanımının da bu hızlı erimeyi tetiklemiş olabileceği konusunda uyarı yapıldı. Öte yandan binaların çevresini saran tek tip çim alanlar ile yoğun şekilde işlenen tarım arazileri, yer altı canlılığının en zayıf olduğu yerler olarak belirlendi.

BÜYÜK BİR KÜRESELKRİZ KAPIDA

Gıda üretimimizin neredeyse tamamını sağlayan ve okyanuslardan sonra gezegenin en büyük karbon deposu olan üst toprağın hızla niteliğini kaybettiğini söyleyen uzmanlar, büyük bir küresel kriz kapıda uyarısı yaptı. Kamuoyunun dikkatini ayağımızın altındaki bu gizli tehlikeye çekmek amacıyla geliştirilen "İç Çamaşırı Endeksi", arazi kullanım alışkanlıklarımızın ve toprak koruma politikalarımızın vakit kaybetmeden sil baştan düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor.