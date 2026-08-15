Son dönemde Dünya genelindeki çiftçiler ve tarım uzmanları tarlalarına garip bir şey yapmaya başladı: Toprağa pamuklu kot pantolon veya pamuklu iç çamaşırı gömmek. İlk duyanların "çılgınlık" olarak nitelendirdiği bu yöntemin arkasındaki bilimsel gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü.

TOPRAĞIN BEREKETLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Toprağa yüzde 100 pamuklu bir kumaş gömüldüğünde, toprağın altında yaşayan milyarlarca yararlı bakteri ve mantar bu pamuğu bir gıda kaynağı olarak tüketmeye başlıyor. Yaklaşık 60 ila 80 gün sonra gömülen kot pantolon topraktan çıkarıldığında; geriye sadece dikiş iplikleri ve fermuar kalmışsa, o toprağın inanılmaz derecede canlı, sağlıklı ve bereketli olduğu anlaşılıyor. Eğer pantolon hiç bozulmadan duruyorsa, toprağın biyolojik olarak "ölü" olduğu ortaya çıkıyor.

GÜBRE MASRAFINI SIFIRA İNDİRİYOR

Laboratuvar analizlerine binlerce lira harcamak istemeyen üreticiler, bu yöntemle tarlalarının organik madde miktarını ve mikrobiyolojik aktivitesini sıfır maliyetle ölçüyor. Toprağın canlılığını kanıtlayan bu pratik test, hangi tarlanın daha az suni gübreye ihtiyaç duyduğunu da gözler önüne seriyor.