İkinci Dünya Savaşı öncesinde toplanan ve 50 yılı aşkın süre boyunca yeraltında gömülü kalan yaklaşık 15 bin parçalık özel sikke koleksiyonu, İsviçre merkezli Numismatica Ars Classica (NAC) tarafından düzenlenen müzayede serisiyle satışa sunuluyor. CNN raporlarına göre "Gezgin Koleksiyonu" olarak adlandırılan seçkinin toplam değerinin 100 milyon doları (yaklaşık 4 milyar 826 milyon 260 bin lirayı) aşması bekleniyor.

İsmi açıklanmayan Avrupalı bir koleksiyoner tarafından 1920'lerin sonu ve 1930'lu yıllar boyunca oluşturulan koleksiyon, 100'den fazla bölgeye ait 15 bin civarında tarihi sikkeyi kapsıyor.

NAZİ İŞGALİ ÖNCESİ TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

1929 finansal krizinin ardından külçe altın ve nadir sikkeleri toplamaya başlayan koleksiyoner, 1930'lu yılların sonunda Nazi tehdidinin artması üzerine eserleri sınır ötesine taşımak yerine saklama kararı aldı. Puro kutuları ve kağıt zarflara konulduktan sonra metal sandıklara mühürlenen sikkeler, koleksiyonerin mülkünde toprağa gömüldü.

Koleksiyonerin savaş döneminde geçirdiği felç sonrası hayatını kaybetmesiyle gömü alanı uzun süre gizli kaldı. Aile üyeleri, koleksiyonerin eşinin yönlendirmesiyle 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışması sonucu kutulara ulaştı ve eserleri güvenli depolara nakletti. Ayrıca üç farklı kıtadaki farklı lokasyonlarda da koleksiyona ait parçaların depolandığı tespit edildi.

15 AYDA TEST EDİLDİ

NAC uzmanlarının 2022 yılında incelemeye başladığı koleksiyonda, beklenenin aksine kataloglama ve değerleme çalışmaları 15 aydan fazla zaman aldı. Kataloglama sürecinde, koleksiyoner tarafından tutulan detaylı satın alma kayıtları sayesinde parçaların 19. yüzyıla kadar uzanan mülkiyet ve tüccar geçmişleri doğrulandı. Eserlerin birçoğunun 80 yılı aşkın süredir kamuoyuna sunulmadığı veya müzayedelerde ilk kez yer aldığı belirtildi.

106 MİLYONA ALICI BULDU

Koleksiyonun satış süreci, 20 Mayıs 2025 tarihinde Zürih'te düzenlenen 155 sayılı müzayede ile başladı. Satış kapsamındaki öne çıkan parçalardan biri olan ve 1629 yılında Kutsal Roma İmparatoru III. Ferdinand adına Prag'da basılan 100 dukatlık (348,5 gram) altın sikke, 6 Kasım 2025'teki 162 sayılı müzayedede alıcı komisyonu hariç yaklaşık 2,2 milyon dolara (yaklaşık 106 milyon 177 bin liraya) satıldı.

Koleksiyonda İngiliz kraliyet basımları ile Orta, Doğu ve Kuzey Avrupa sikkelerinin yanı sıra Qajar hanedanlığı dönemine ait nadir İran Tomanları da yer alıyor. Satışların bölgesel ve tematik müzayedeler halinde kademeli olarak devam edeceği bildirildi.