Sıcak yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte bahçelerinde cansız, sararmış ve kel kalmış alanlarla karşılaşanlar oldukça garip ama bir o kadar da etkili bir yöntem uygulamaya başladı. Son dönemde kulaktan kulağa yayılan ve görenlerin önce anlam veremediği bu yöntem, toprağa metrelerce tuvalet kağıdı serilmesiyle uygulanıyor.

TOĞRAĞA METRELERCE TUVALET KAĞIDI SERMEYE BAŞLADILAR

Üreticilerin toprağı yeniden canlandırmak için uyguladığı bu sıra dışı hamle, aslında tamamen o gizli süreci tetiklemek için yapılıyor. İlk bakışta tuhaf görünen bu işlem, kurumuş alanların toprağın kaybettiği o eski canlılığı ve gücü geri kazandırdığını ortaya çıkardı.

Uzmanların ve bahçe tutkunlarının özellikle Eylül ayını işaret etmesinin arkasında ise çok önemli bir zamanlama yatıyor. Yaz boyunca kavrulan toprağın sıcaklığı ile Eylül ayında serinlemeye başlayan havanın dengesi, toprağın altında gerçekleşecek bu dönüşüm için en ideal ortamı sunuyor. Soğuk kış günleri bastırmadan hemen önce atılan bu adım, bahçelerin çehresini tamamen değiştirecek o mucizevi gelişmenin de fitilini ateşliyor.

TOPRAKTAKİ DEĞİŞİME KİMSE İNANAMADI

Evdeki en basit malzemeyle hazırlanan bu özel karışım, toprağa uygulandıktan kısa bir süre sonra etkisini göstermeye başlıyor. Metrelerce tuvalet kağıdının kullanıldığı bu yöntemi deneyenler, toprağın geçirdiği değişimi gördükten sonra bir daha başka hiçbir yöntem kullanmadıklarını belirtiyor. Toprağın altında başlayan bu sessiz dönüşüm, bahçesini yeniden canlandırmak isteyenler için adeta ezber bozuyor.