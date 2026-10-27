Geniş tarım arazilerinde ve seralarda toprağın yüzeyine yan yana, kafaları aşağı bakacak şekilde yerleştirilen milyonlarca kibrit çöpü sosyal medyada ve tarım dünyasında büyük yankı uyandırdı. İlk bakışta anlamsız bir görüntü gibi duran bu devasa uygulama, kimyasal ilaçlamanın toprağa ve mahsule verdiği zararlardan kaçınmak isteyen üreticilerin yeni can simidi haline geldi.

KİMYASAL İLAÇLARA KARŞI DOĞAL KÜKÜRT KALKANI

Uygulamanın perde arkasında ise tamamen bilimsel bir tarım mantığı yatıyor. Milyonlarca kibritin uç kısmında yer alan kükürt ve fosfor bileşimi, yağmur ve sulama sularıyla birlikte toprağın derinliklerine nüfuz ediyor. Kükürt, tarım alanlarını istila eden zararlı nematodları, mantar hastalıklarını ve kök çürüklüğüne yol açan larvaları doğal yolla yok ediyor. Toprağın pH dengesini düzenleyen bu maddeler, kimyasal kalıntı bırakmadan arazide güçlü bir dezenfeksiyon sağlıyor.

VERİMİ KATLAYAN ASIRLIK YÖNTEM GERİ DÖNDÜ

Kibrit başlarındaki fosforun bitki kök gelişimini hızlandırması sayesinde hasat döneminde ürün veriminin katlandığı belirtiliyor. Özellikle organik tarım yapan üreticilerin başvurduğu bu toplu yöntem, toprağı zehirlemeden zararlılardan temizlemenin en ucuz ve en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor. Arazideki kibritlerin belirli bir süre sonra baş kısımlarını toprağa bırakıp tamamen doğal yollarla çözünmesi ise çiftçilerin işini kolaylaştırıyor.