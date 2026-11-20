ABD'nin Missouri eyaletinde mühendisler, sürekli toprak kayması yaşanan bir kara yolu yamacını atık plastik şişelerden üretilen 317 uzun çiviyle sabitledi. Dört yıllık takipte güçlendirilen bölüm sağlamlığını korurken uygulamanın geleneksel kaya dolgusu yönteminden yüzde 25 daha ucuza mal olduğu belirlendi.

Plastik çivilerin üretiminde, kullanılmış şişelerden elde edilen malzemeler yüksek basınç altında sıkıştırıldı. Üretimde talaş ve diğer yan ürünlerden de yararlanıldı. Yaklaşık 2,4 metre uzunluğunda ve 9 santimetre genişliğindeki parçalar, özel makinelerle belirli aralıklarla yamacın içine çakıldı.

GÜÇLENDİRİLMEYEN BÖLÜMLERDE YENİDEN KAYMA OLDU

Kasım 1999'da tamamlanan çalışmanın ardından mühendisler, zemindeki hareketleri ölçen cihazlarla yamacı düzenli olarak izledi. Dört yıllık incelemelerde plastik çivilerin yerleştirildiği bölümün sağlamlığını koruduğu görüldü.

Aynı bölgede karşılaştırma amacıyla güçlendirilmeden bırakılan bazı yamaç bölümlerinde ise 2001 yılında yeniden toprak kayması yaşandı.

Teknik raporda, plastik çivilerle yapılan güçlendirmenin metrekare başına maliyeti yaklaşık 3,90 dolar olarak hesaplandı. Bu tutarın geleneksel kaya dolgusu yöntemine göre yüzde 25 daha düşük olduğu belirtildi.