İran kıyılarından sekiz kilometre açıkta bulunan ve yaklaşık 40 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Hürmüz Adası, jeolojik yapısıyla "Gökkuşağı Adası" olarak adlandırılıyor. Stratejik konumu nedeniyle jeopolitik gerilimlerin merkezinde yer alsa da ada; kırmızı kumlu plajları, tuz mağaraları ve çok renkli vadileriyle nadir bir doğa olayı sunuyor.

JEOLOJİK OLUŞUMLAR VE RENK PALETİ

Adanın manzarası, milyonlarca yıl boyunca biriken mineral katmanlarının etkisiyle şekillenmiştir. Bölgenin en dikkat çekici noktaları şu şekilde kaydedilmiş:

Gökkuşağı Vadisi: Yeşil, turuncu, mor ve pembe şeritlerin manzarayı kestiği bu bölge, mineral çeşitliliğinin en somut örneği kabul ediliyor.

Tuz Tanrıçası: Adanın batısında yer alan ve tamamen tuz kristallerinden oluşan bu parıldayan dağ, yerel halk tarafından "enerji dağı" olarak da adlandırılıyor.

Safran Vadisi: Demir oksit ve çeşitli minerallerin etkisiyle parlak sarı ve altın tonlarına bürünen bu bölge, jeologlar için önemli bir araştırma sahası oluşturuyor.

YENİLEBİLİR TOPRAĞA SAHİP

Hürmüz Adası'nın "Kızıl Plaj" olarak bilinen sahil şeridi, yüksek oranda demir içeren kumları nedeniyle zengin bir kırmızı renge sahiptir. Bölgede bulunan ve "gelak" olarak adlandırılan kırmızı toprak, sadece sanayi (boya, kozmetik, seramik) alanında değil, aynı zamanda yerel mutfakta baharat olarak da kullanılmaktadır. Yağışlı dönemlerde yamaçlardan akan suların parlak kırmızıya dönmesi, kıyı şeridinde gerçeküstü görüntüler oluşturmaktadır.

EKOLOJİK ÖNEM VE MİMARİ YAPI

Ada, doğal güzelliklerinin yanı sıra önemli bir biyolojik çeşitliliğe de ev sahipliği yapmaktadır. "Kaplumbağa Kayalığı" bölgesi, deniz kaplumbağalarının ilkbahar ve yaz aylarında yumurtalarını bıraktığı stratejik bir yaşam alanı olarak korunmaktadır.

Adanın mimari dokusu da jeolojik renk paletiyle uyum içindedir. "Varlık" projesi kapsamında inşa edilen Majara Residence, sıkıştırılmış toprak ve kumdan yapılan renkli kubbeli yapılarıyla doğal formları takip etmektedir.

Hürmüz Adası, her ne kadar büyüleyici manzaralara sahip olsa da ulaşım ve jeopolitik kısıtlamalar nedeniyle izole bir bölge olmaya devam etmektedir. Bandar Abbas şehri veya Keşm Adası’ndan feribotla ulaşılabilen ada, bölgedeki kırılgan güvenlik ortamı ve resmi kısıtlamalar nedeniyle gezginler için zorlu bir rota olma özelliğini sürdürmektedir.