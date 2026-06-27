İtalya'da 1930'lu yıllarda Benito Mussolini rejimi tarafından Alpler'deki toprak erozyonunu önlemek amacıyla başlatılan dev ağaçlandırma kampanyası, yaklaşık bir asır sonra büyük bir doğa katliamına zemin hazırladı.

Lozan ve Milano Üniversitelerinden ekologların Como Gölü çevresindeki dağlık bölgelerde beş ay boyunca yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, diktatörlük döneminde tek tip ormanlar yaratmak adına yok edilen eşsiz dağ çayırlarının ve biyolojik çeşitliliğin ağır bir darbe aldığını ortaya koydu.

Yapay olarak dikilen milyonlarca ladin ağacının, bölgedeki bitki çeşitliliğini yarı yarıya azalttığı ve adeta "iğne yapraklı bir çöl" yarattığı tespit edildi.

Bilim insanlarının verilerine göre, ladin ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde sadece 7 farklı bitki türü hayatta kalabilirken, bu sayı doğal yaprak döken ormanlarda 18'e, el değmemiş dağ çayırlarında ise 37'ye ulaştı.

Ladin ağaçlarının bu yıkıcı etkisi, yaprak dökmeyen biyolojik yapılarından kaynaklanıyor; yıl boyu yeşil kalan bu ağaçlar altlarındaki toprağı sürekli karanlıkta bırakarak ilkbahar bitkilerinin güneş ışığı almasını engelliyor.

Ayrıca toprağa dökülen iğne yapraklar asit oranını artırarak toprağın biyolojik aktivitesini ve besin alışverişini neredeyse tamamen durduruyor. Ekosistemin kaynakları verimli dağıtma yeteneğini yüzde 30 oranında azaltan bu durum, günümüzde iklim kriziyle mücadele adına aceleyle tek tip ağaç diken modern çevre programları için de ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.