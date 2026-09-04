İrlanda'da yaklaşık 300 bin hektarlık turbalık alanda yürütülen ağaçlandırma projelerinin, hedeflenenin aksine sera gazı salımını artırdığı tespit edildi. İklim değişikliğiyle mücadele amacıyla kurutulan ve ladin dikilen topraklar, emdiklerinden daha fazla karbondioksiti atmosfere salmaya başladı.

İrlanda genelinde, son buzul çağının bitiminden bu yana oluşan ve binlerce yıldır yüksek miktarda karbon depolayan yaklaşık 300 bin hektar büyüklüğündeki turbalık alan ağaçlandırıldı. Ahşap üretimi ve karbon tutumu amacıyla hızlı büyüyen ladin türü ağaçların dikildiği bu bölgeler, uygulanan yöntemler nedeniyle net karbon kaynağı haline geldi.

DRENAJ ÇALIŞMALARININ ARDINDAN KABON SALINIMI ARTTI

Ağaçlandırma süreci öncesinde ladin köklerinin çürümesini önlemek amacıyla yürütülen drenaj işlemleri, toprağın yapısını değiştirdi. Açılan hendeklerle suyun tahliye edilmesi sonucu, daha önce oksijensiz ortamda bulunan turbalık katmanlar hava ile temas etti.

Oksijenle temas eden toprakta mikrobiyal faaliyetlerin başlamasıyla birlikte, binlerce yıldır biriken organik maddelerin ayrışma süreci hızlandı. Bu ayrışma, ağaçların büyüdüğü ve hatta kesildiği dönem de dâhil olmak üzere onlarca yıl süren sürekli bir karbondioksit salımına yol açtı.

TOPRAKTAKİ KAYIP AĞAÇLARIN KAPASİTESİNİ AŞTI

Araştırmalara göre, dikilen ladin ağaçlarının gövde ve köklerinde tutulan karbon miktarı, altlarındaki turba tabakasından salınan karbon miktarının gerisinde kaldı. Ağaçların karbon emiş kapasitesi, toprağın kurumasıyla ortaya çıkan emisyonu dengelemeye yetmedi.

POLİTİKALARDA YÖN DEĞİŞİMİ

Fransa dahil birçok ülkenin benzer ağaçlandırma stratejilerini tartıştığı bir dönemde ortaya çıkan bu durum üzerine İrlanda'da yaklaşım değişikliğine gidildi. Ülkede yürütülen yeni programlar kapsamında, söz konusu alanların ağaçlandırılması yerine, kurutulan turbalıkların yeniden suyla doldurularak (remouillage) eski yapısına kavuşturulması hedefleniyor.