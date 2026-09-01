Amerika Birleşik Devletleri’nin güney eyaletlerinde 1930’lu yıllarda erozyonla mücadele amacıyla ülkeye getirilen Doğu Asya menşeili "kudzu" sarmaşığı, kontrolden çıkarak 3 milyon hektarlık alanı kapladı.

ABD’nin güney bölgelerinde 1930’larda yaşanan yoğun pamuk tarımı, ciddi toprak erozyonuna yol açtı. Rüzgar ve yağmur nedeniyle verimli toprağın kaybolması üzerine yetkililer, hızlı büyüme kapasitesi ve güçlü kök yapısıyla bilinen kudzu sarmaşığını çözümler arasına aldı.

Amerikan yönetimi, 1935 yılından itibaren toprak stabilitesini sağlamak amacıyla milyonlarca kudzu fidesini çiftçilere ücretsiz dağıttı ve ekimini finansal olarak destekledi.

SARMAŞIK HIZLA YAYILDI

Bölgenin sıcak ve nemli iklim koşullarına uyum sağlayan ve doğal yırtıcıları bulunmayan bitki, öngörülenin ötesinde bir büyüme hızı gösterdi. Günde onlarca santimetre uzama kapasitesine sahip sarmaşık; ağaçları, elektrik direklerini ve yapıları kaplamaya başladı.

Geniş yapraklarıyla altındaki bitki örtüsünün güneş ışığı almasını engelleyen kudzu, kapsadığı alanlardaki yerel türlerin kurumasına neden oldu. Tarım arazilerinden ormanlık alanlara sıçrayan bitki; Georgia, Alabama ve Mississippi başta olmak üzere geniş bir bölgede orman ekosistemini etkisi altına aldı.

TAM DENETİM SAĞLANAMIYOR

Mevcut verilere göre kudzu, ABD güneyinde Belçika’nın yüzölçümüne denk gelen yaklaşık 3 milyon hektarlık bir alanı kaplıyor. Yerel yönetimler her yıl mücadele çalışmaları için yüksek bütçeler ayırsa da bitkinin yayılımı tamamen durdurulabilmiş değil. Küresel sıcaklık artışlarının da sarmaşığın kuzeye doğru yayılımını kolaylaştırdığı belirtiliyor.

SANAYİ VE TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANIM ARAYIŞLARI

Ekolojik zararlarının yanı sıra, bitkinin ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik araştırmalar da sürdürülüyor. Kudzu köklerindeki nişasta oranı, çiçeklerinin gıda sektöründe kullanılabilirliği ve liflerinin dokuma sanayisine uygunluğu inceleniyor. Ancak mevcut alanın büyüklüğü nedeniyle endüstriyel ölçekte bir toplama ve işleme zinciri henüz kurulamadı.

Uzmanlar, kudzu örneğinin kontrolsüz tür aktarımlarının uzun vadeli sonuçlarını göstermesi bakımından biyoçeşitlilik ve karantina politikalarında dikkate alındığını ifade etti.