Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden İtalya’daki Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi bu yıl 10 Mayıs’ta başlıyor. Koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) üstlendiği Türkiye Pavyonu’nda ‘Yerebasan’ başlıklı proje yer alıyor.

Proje, toprağın duyusal ve döngüsel yapısından ilham alarak, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu yaşam biçimlerini mimarlığın odağına taşıyor. Küratörler Ceren Erdem ve Bilge Kalfa, ziyaretçilerini insanın doğayla olan ilişkisini yeniden düşünmeye davet ediyor.

Yerebasan; medeniyetleri, ekosistemleri ve sürdürülebilir yaşamın özünü anlamamız için hayati bir öneme sahip.

Hüseyin Aksoy, Michael Akstaller, E. Füsun Alioğlu & Senem Akçay, Ali Mahmut Demirel, Sinem Dişli, Yelda Gin, Ali Miharbi, Özgül Öztürk, Serkan Taycan ve Orkan Telhan’ın katkı sunduğu sergi, toprağın medeniyetler, ekosistemler ve sürdürülebilir bir yaşam için taşıdığı önemi vurguluyor.

Gulle Games-Sinem Dişli

DOĞAYA SAYGI

Ziyaretçileri toprakla daha derin bir bağ kurmaya davet eden ‘Yerebasan’ toprağın hissedilip duyumsanabileceği, etkileşimli bir sergi olarak da dikkat çekiyor. Küratörler bu sergiyle sürdürülebilir, dayanıklı ve çevreyle uyumlu inşa ve yaşam biçimleri tasavvur ederken toprağın öğretebileceklerine kulak vermeyi, geleceğin toplumları için toprağı ortak bir zemin olarak değerlendirmeyi öneriyor. Doğaya ve kültüre saygılı, yerebasan bir mimarinin mümkün ve uygulanabilir olduğunun altını çiziyor.

23 Kasım’a kadar sürecek bienalin iki ana mekanından biri olan Arsenale’deki Türkiye Pavyonu, İKSV’nin koordinasyonunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde düzenleniyor.

CAW - Fulya Özsel Akipek / Tuğrul Yazar

SERGİNİN KİTABI

Yerebasan sergisine eşlik eden aynı başlıklı kitap ise, “Mimar mısınız? Bugüne dek ne kadar toprağı şekillendirdiğinizi ya da yerinden oynattığınızı hiç düşündünüz mü? Acaba etkileşime geçtiğiniz katmanlar, yeryüzü ile daha ahenkli bir ilişkinin anahtarını bünyesinde barındırıyor olabilir mi?” sorularıyla açılıyor.

Sergiye bağımsız bir düşünsel zemin oluşturan kitap boyunca küratörler Ceren Erdem ve Bilge Kalfa’nın ele aldığı temalar farklı mesleklerden yazarlar tarafından, farklı bakış açılarıyla derinleştiriliyor. Hem Türkçe hem de İngilizce basımı bulunan kitabın Türkçesi, YEM Yayın’ın ortaklığında, serginin ön açılışının yapılacağı 8 Mayıs’tan itibaren satışa sunulacak.

Kitabın İngilizcesi ise ListLab ortaklığıyla yayımlanarak Venedik Bienali kitapçılarından ve uluslararası dağıtımcılar aracılığıyla edinilebilecek.

Cosmic Core- Zeynep Akşin