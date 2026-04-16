

Bilim insanları İtalya’nın Toskana bölgesinin altında daha önce bilinmeyen büyük bir magma ve kısmi erime alanı tespit etti. Yaklaşık 8 ila 15 kilometre derinlikte yer aldığı belirlenen bu yapının, 5.000 km³’ten fazla erimiş ve yarı erimiş maddeden oluştuğu tahmin ediliyor. Hacim olarak bu sistemin, Yellowstone gibi dünyanın en büyük süper volkanik sistemleriyle karşılaştırılabilir büyüklükte olduğu belirtiliyor.

Bölge uzun süredir belirgin bir volkanik aktivite göstermediği için bu kadar büyük bir yer altı yapısının varlığı daha önce fark edilmemişti. Araştırmacılar, sismometre ağları kullanarak yer altını adeta bir tomografi gibi görüntüledi ve Toskana’nın orta kabuğunda geniş bir magmatik rezervuar bulunduğunu ortaya çıkardı.

OLDUKÇA SIRA DIŞI

Bilim insanları bu durumun oldukça sıra dışı olduğunu belirtiyor. Normalde, bu büyüklükteki magma sistemleri yüzeye yakın volkanlar veya patlama izleriyle kendini belli ederken, Toskana’da böyle bir volkanik yapı ya da geçmişte büyük patlama kaydı bulunmuyor. Bu da sistemin neden patlamaya yol açmadığının henüz açıklanamadığı anlamına geliyor.

Araştırmalar, bazı bölgelerde sıcaklığın 500°C’nin üzerine çıkabildiğini ve burada süperkritik akışkanların oluştuğunu gösteriyor. Bu durum bölgenin yüksek jeotermal potansiyelini de açıklıyor. Uzmanlar, bu yer altı yapısının sadece jeolojik açıdan değil, aynı zamanda jeotermal enerji ve lityum gibi kritik maden kaynaklarının araştırılması açısından da önemli olabileceğini düşünüyor.