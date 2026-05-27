Platin, paladyum, rodyum ve altın gibi değerli metallerin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, rezervin dünya madencilik sektöründe son yılların en dikkat çekici keşiflerinden biri olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre cevherin bu kadar yoğun ve kalın olması, çıkarma maliyetlerini düşürürken üretim kapasitesini de ciddi şekilde artırabilir.

2029 YILINDA ÜRETİME BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Madeni geliştiren şirketler tarafından paylaşılan bilgilere göre Waterberg projesinin ilk üretim aşamasının yaklaşık 2029 yılında başlaması hedefleniyor. Projenin tam kapasiteye ulaşmasının ise birkaç yıl daha sürebileceği ifade ediliyor.

Maden sahasının işletmeye alınmasıyla birlikte yılda yüz binlerce ons platin grubu metal üretilebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre rezerv miktarı ve cevher yoğunluğu nedeniyle bölgenin onlarca yıl boyunca aktif kalma potansiyeli bulunuyor.

DEV CEVHER TABAKASI DİKKAT ÇEKİYOR

Projeyi dikkat çekici hale getiren en önemli detaylardan biri ise cevher yapısı oldu. Açıklanan verilere göre bölgede bulunan metal tabakasının kalınlığı, birçok klasik yer altı madenine göre yaklaşık 25 kat daha büyük. Bu durumun kazı süreçlerini kolaylaştırabileceği ve daha verimli üretim sağlayabileceği belirtiliyor.

Waterberg sahasının genişliği de dikkat çekiyor. Bölgenin kilometreler boyunca uzanan büyük bir mineral sistemi üzerinde bulunduğu ifade edilirken, uzmanlar bunun son yılların en büyük değerli metal keşiflerinden biri olabileceğini söylüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KRİTİK GÖRÜLÜYOR

Projede çıkarılacak platin ve paladyumun özellikle otomotiv sektöründe kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu metaller; katalitik konvertörler, hidrojen yakıt hücreleri ve bazı yüksek teknoloji üretimlerinde yoğun şekilde kullanılıyor.

Madencilik uzmanlarına göre Waterberg projesi yalnızca Güney Afrika ekonomisi için değil, küresel değerli metal piyasası açısından da stratejik önem taşıyor. Projenin tam üretime geçmesi halinde dünya platin arzında önemli değişimler yaşanabileceği değerlendiriliyor.