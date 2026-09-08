Özellikle Borneo Adası’nın Endonezya sınırları içinde kalan Kalimantan bölgesinde durum ciddi. Ülke genelinde Sumatra ve Borneo'daki yangınlarda 76 bin 933 hektarlık alanın yandığı açıklanırken, Endonezya yangınlarla mücadele için 50’den fazla hava aracını sahaya gönderdi.

TOPRAĞIN ALTINDA YANMAYA DEVAM EDİYOR

Yangınların söndürülmesini zorlaştıran en önemli nedenlerden biri bölgedeki kalın turba tabakaları. Normal şartlarda suya doymuş halde bulunan bu topraklar, uzun süren kuraklıkla birlikte kuruyarak yanıcı hale geliyor. Yüzeyde başlayan yangın daha sonra toprağın altındaki organik tabakaya ulaşıyor ve burada düşük sıcaklıkta için için yanmaya devam ediyor.

Bu nedenle yüzeyde alev görülmemesi yangının tamamen söndüğü anlamına gelmiyor. Yer altında kalan sıcak noktalar yeniden yüzeye ulaşarak yangını başka noktalarda tekrar başlatabiliyor. Güney Kalimantan'da ekipler, iki metreye kadar derinlikteki sıcak noktaları termal dronlarla tespit ederek doğrudan toprağın altına su ve özel söndürme maddesi enjekte etmeye başladı.

NASA'nın 1 Eylül'de çektiği uydu görüntülerinde Borneo'nun üzerinde geniş alanlara yayılan yoğun duman bulutları görüldü. Endonezya Orman Bakanlığı'nın takip sisteminde ise 31 Ağustos'ta 946 sıcak nokta tespit edildi. Ancak uzmanlar yer altında yanan turba yangınlarının uydu tarafından her zaman görülemediğine dikkat çekiyor.

YAĞMURLAR BAŞLAYANA KADAR SÜREBİLİR

Endonezya'da kuraklığın boyutu da yangınların neden bu kadar büyüdüğünü ortaya koyuyor. Ülkenin meteoroloji kurumunun verilerine göre ağustos ayının başında Endonezya'nın yaklaşık yüzde 90'ı çok az yağış aldı ya da hiç yağış almadı. Güçlü El Niño koşulları da kurak mevsimi daha sert hale getirdi.

Uzman Robert Field, yüzey yangınlarından çok yer altına ulaşan yangınların sorun oluşturduğunu belirterek, turba tabakasına giren ateşin kolay kolay durmadığını ve ekim ya da kasım aylarında yağmurlar başlayana kadar yanmayı sürdürebileceğini söyledi.

Yangınların oluşturduğu yoğun duman Endonezya sınırlarını da aştı. Komşu Malezya'nın Sarawak eyaletindeki Serian bölgesinde hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaşınca 4 Eylül'de olağanüstü hal ilan edildi; hava koşullarının iyileşmesinin ardından karar 7 Eylül'de kaldırıldı. Endonezya ise yangınları kontrol altına almak için karadan müdahalenin yanı sıra helikopterlerle su bırakma ve bulut tohumlama çalışmalarını sürdürüyor.