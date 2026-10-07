Çalışma, Massachusetts eyaletindeki Harvard Forest araştırma alanında, Marine Biological Laboratory'den bilim insanı Jerry Melillo'nun öncülüğünde yürütüldü. Dünyanın en uzun süreli toprak ısıtma deneylerinden biri olan araştırmayla, yükselen sıcaklıkların orman toprağı ve karbon döngüsü üzerindeki uzun vadeli etkileri incelendi.

TOPRAĞIN ALTINA ISITMA KABLOLARI DÖŞEDİLER

Araştırmacılar deney alanındaki toprağın yaklaşık 10 santimetre altına elektrikli ısıtma kabloları yerleştirdi. Isıtılan bölümlerin sıcaklığı, hemen yanındaki kontrol alanlarından sürekli 5 derece yüksek tutuldu. Böylece orman kesilmeden veya başka bir alana taşınmadan, daha sıcak bir geleceğin toprak üzerinde yaratabileceği değişimler doğrudan gözlemlendi.

Deney boyunca topraktan çıkan karbondioksit, nem, azot döngüsü ve topraktaki mikroorganizmaların faaliyetleri takip edildi. İlk yıllarda sıcaklığın artmasıyla mikroorganizmaların daha aktif hale geldiği ve topraktaki organik maddeleri daha hızlı parçalayarak daha fazla karbondioksit açığa çıkardığı belirlendi. Ancak deney uzadıkça toprağın verdiği tepkinin de değiştiği görüldü.

YILLAR SONRA DAHA DERİNDEKİ ETKİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacıların dikkatini çeken asıl gelişme deneyin ilerleyen yıllarında ortaya çıktı. Daha önce sıcaklık artışına karşı daha dayanıklı olduğu düşünülen ve toprakta uzun süre kalabilen organik karbonun da parçalanmaya başladığı belirlendi. Böylece ısınmanın etkisinin yalnızca ilk yıllarla sınırlı olmadığı görüldü.

37 yıllık deneyin sonunda bilim insanları, sıcaklığın 5 derece artırıldığı orman toprağının uzun vadede depoladığı karbonun bir bölümünü kaybedebildiği sonucuna ulaştı. Topraktan açığa çıkan bu karbon atmosfere karbondioksit olarak karışıyor. Araştırmacılara göre bu durum, orman topraklarının sıcaklık yükseldikçe karbon depolama gücünün zayıflayabileceğini ve bunun da atmosferdeki karbondioksit miktarını artırarak ısınmayı daha da hızlandırabileceğini gösteriyor.