Proje kapsamında yaklaşık 82,8 kilometre uzunluğunda bir tünel kazıldı. Yaklaşık 5,35 metre çapındaki bu yapı, büyük hacimlerde suyun kesintisiz şekilde taşınmasına imkan sağlıyor. Sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise suyun 77 metrelik kontrollü eğimle, pompaya ihtiyaç duyulmadan akmasını sağlayan tasarım.

Bu sistem, aslında yer altında ilerleyen bir 'yapay nehir' gibi çalışıyor. Su kaynaklarının bol olduğu bölgelerden alınan su, dağların altından geçirilerek kurak alanlara ulaştırılıyor. Böylece yıllardır su sıkıntısı yaşayan tarım arazileri yeniden kullanılabilir hale geliyor.

Projenin amacı, ülke içindeki su dengesizliğini azaltmak. Güney Afrika’nın bazı bölgeleri su açısından zenginken, özellikle iç kesimler uzun süredir kuraklıkla mücadele ediyor. Bu altyapı sayesinde su, ihtiyaç duyulan noktalara daha verimli şekilde yönlendiriliyor.

Tünelin tasarımında enerji verimliliği de önemli bir rol oynuyor. Su, yerçekimiyle hareket ettiği için sürekli pompalama gerekmiyor. Bu da hem maliyetleri düşürüyor hem de sistemin uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

Ortaya çıkan bu yapı yalnızca mühendislik başarısı değil; aynı zamanda bölgedeki tarım faaliyetlerini destekleyen ve yaşam koşullarını iyileştiren kritik bir çözüm olarak öne çıkıyor.