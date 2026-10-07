Critical Metals, Grönland hükümetinden Tanbreez nadir toprak elementleri yatağındaki kaynakların çıkarılmasına yönelik planlarını uygulamak için izin aldı. Güney Grönland’da bulunan yatakta altyapı çalışmaları devam ederken sondaj programı da yürütülüyor.

45 MİLYON TONLUK REZERV BULUNUYOR

Tanbreez projesinin yaklaşık 45 milyon ton rezerv içerdiği belirtiliyor. Rezervin yaklaşık yüzde 27’sini ağır nadir toprak oksitlerinin yanı sıra galyum, zirkonyum, tantal ve niyobyum oluşturuyor. Yatak, Çin dışında dünyanın en büyük geliştirilmemiş ağır nadir toprak elementi kaynaklarından biri olarak gösteriliyor.

REZERVİN DEĞERİ NE KADAR?

Mart 2025’te hazırlanan Ön Ekonomik Değerlendirmeye göre Tanbreez projesinin vergi sonrası net bugünkü değeri en az 2,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Critical Metals’in aldığı izinle birlikte yataktaki kaynakların işletilmesine yönelik planların uygulanmasının önü açıldı.

ALTYAPI VE SONDAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Critical Metals bölgede altyapı çalışmalarını yürütürken sondaj programına da devam ediyor. Projenin ilerlemesi, Çin dışındaki kritik mineral kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların hız kazandığı bir döneme denk geldi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Nadir toprak elementleri elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji teknolojileri ve savunma ekipmanlarında kullanılan güçlü mıknatısların üretiminde önemli rol oynuyor. Çin’in sektördeki ağırlığı nedeniyle ABD ve diğer ülkeler alternatif tedarik kaynaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

NORVEÇ'TE DE DEV REZERV BULUNUYOR

Norveç de Avrupa’nın bilinen en büyük nadir toprak elementi yatağı olan Fensfeltet için 2028 yılına kadar geliştirme planı sunmayı planlıyor. Yatağın neodimyum ve praseodimyum dahil yaklaşık 15,9 milyon ton nadir toprak oksit içerdiği tahmin ediliyor. Hindistan ise kritik elementlerin üretimini geliştirmek amacıyla toplam 4,6 milyar dolarlık bir program oluşturdu.