Polonya'da yarım asırdan fazla süredir atıl durumda bırakılan ve 2006 yılında resmi kaynak dengesinden çıkarılan dev fosfat rezervleri için arama süreçleri yeniden başlatıldı. Küresel hammadde krizinin derinleşmesi ve gıda arz güvenliğinin öne çıkması üzerine ülke, tamamen ithalata bağımlı olduğu stratejik kaynağı yerli imkanlarla karşılamak üzere sahaları incelemeye aldı.

DEV STRATEJİK REZERV NEDEN YILLARCA ATIL BIRAKILDI?

Savaşlar arası dönemde işletilmeye başlanan ve 1971 yılında son ocağın kapatılmasıyla terk edilen fosfat madenleri, cevher kalitesinin düşük bulunması ve yüksek çıkarma maliyetleri nedeniyle durdurulmuştu. Ayrıca yatakların bulunduğu alanların sular altında kalması, üzerlerine yerleşim yerleri, demir yolları ve yüksek gerilim hatlarının inşa edilmesi de işletilebilir kaynak miktarını yüzde 80'e varan oranlarda azaltmıştı.

YENİ MADEN SAHALARINDA HANGİ VERİLERE ULAŞILDI?

2020 yılından itibaren yürütülen jeolojik araştırmalar sonucunda Lubartów, Lublin ve Podkarpackie bölgelerinde binlerce tonluk yeni fosfat kayası yatakları tespit edildi. Yayımlanan son verilere göre sanayi üretimi için en az yüzde 15 olması gereken fosfor oranının yeni tespit edilen sahalarda yüzde 22'nin üzerine çıkması, madenlerin ekonomik karlılığını yeniden artırdı.

Tarımsal gübre üretiminde kullanılan ve ikamesi bulunmayan fosfatın küresel fiyatlarındaki tırmanış, sığ alanlardaki rezervlerin açık ocak yöntemiyle çıkarılmasını finansal açıdan cazip hale getirdi. Ulusal Kritik Hammadde Arama Programı kapsamında planlanan yeni saha faaliyetlerinin 2026 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde resmen başlaması hedefleniyor.