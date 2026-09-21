Ortaya çıkarılan yapının, Roma’nın Galya’yı ele geçirmesinden önce bölgede yaşayan güçlü Arverniler tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Bulgular, burada yalnızca bronz değil, altın ve gümüş paraların da üretilmiş olabileceğini gösteriyor. Kazı başkanı Matthieu Poux, yapının büyüklüğünün Kelt Avrupa’sında bilinen örneklerin çok ötesinde olduğunu ancak kesin sonuç için incelemelerin devam ettiğini belirtiyor.

40 METRELİK DUVARIN ARDINDA ATÖLYELER ÇIKTI

Kazılarda en az 40 metre uzunluğunda, 1 ila 2 metre kalınlığında taş bir duvar tespit edildi. Duvarın çevresinde ise ocak veya fırınların bulunduğu küçük çalışma alanları ve suya erişimi olan bölümler ortaya çıkarıldı. Yapının yoğun biçimde taş kullanılarak inşa edilmesi de arkeologların dikkatini çekti.

Corent’te 2024 yılında yapılan kazılarda daha küçük bir para atölyesi bulunmuştu. Burada para basımında kullanılan metal parçalar, kalıplama kalıntıları, damgalar, bir sikke kalıbı parçası ve hatalı basılmış örnekler ele geçirilmişti. Yeni bulunan kompleks ise hem büyüklüğü hem de burada değerli metallerin işlenmiş olabileceğine ilişkin izler nedeniyle önceki keşiften ayrılıyor.

ALETLERİN ÜZERİNDE ALTIN VE GÜMÜŞ İZLERİ BULUNDU

Yeni komplekste para üretiminden beklenen büyük miktarda metal atığına rastlanmadı. Buna karşılık taş, seramik ve demirden yapılmış örs, keski ve çekiç gibi aletlerin üzerinde çok küçük altın ve gümüş izleri tespit edildi. Araştırmacılar, değerli metallerin en küçük parçalarının bile kaybolmaması için üretim sırasında dikkatlice toplanmış olabileceğini düşünüyor.

En dikkat çekici buluntulardan biri ise üzerinde sikke damgalarının izleri bulunan kurşun bir disk oldu. Diskte at, binici, tekerlek ve stilize edilmiş baş figürleri seçilebiliyor. Benzer motifler aynı dönemde Arverni topraklarında kullanılan altın ve gümüş paralarda da görülüyor. Kurşun diskin, değerli metal üzerine gerçek para basılmadan önce tasarımın denenmesi amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Corent, özellikle MÖ 120 ile MÖ 50 yılları arasında önemli bir Galya merkeziydi. Bölgede daha önce tapınak, toplantı binası, pazar alanları, zanaat atölyeleri ve konutlar bulunmuştu. Şimdi ortaya çıkarılan dev para üretim merkezi, Corent’in Arvernilerin siyasi ve ekonomik merkezlerinden biri, hatta başkenti olabileceği görüşünü daha da güçlendirdi.