Kanada merkezli madencilik şirketi Origen Resources, Brezilya’daki devasa maden sahasının yüzde 70’ini satın almak üzere harekete geçti. Bahia ve Piauí eyaletleri arasında yer alan ve 33 bin hektarı aşan Campo de Cima projesinde, teknoloji ve sanayinin ham maddesi sayılan nadir toprak elementleri tespit edildi.

Saha incelemelerinde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde eden şirket, gerekli yasal izinlerin ardından detaylı arama çalışmalarına başlama kararı aldı.

Anlaşmaya göre Kanadalı Origen Resources, sahanın mevcut sahibi Santa Rosa şirketine nakit ödeme yapacak, hisse devredecek ve arama faaliyetlerine en az 1,5 milyon dolar yatırım yapacak. İşlemler tamamlandığında kurulacak ortaklıkta Kanada tarafı yüzde 70, Brezilyalı şirket ise yüzde 30 hisseye sahip olacak.

Elektrikli araçlardan yüksek teknoloji ürünlerine kadar birçok kritik alanda kullanılan bu elementlerin çıkarılması, bölgenin maden potansiyelini artırması açısından büyük önem taşıyor.

Küresel çapta lityum ve değerli metal projeleri de bulunan Origen Resources, Brezilya'daki bu adımıyla uluslararası madencilik portföyünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.