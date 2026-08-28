Rusya’nın tarihi Kolomna kentinde yürütülen kurtarma kazılarında arkeologlar adeta zamanı durduran devasa bir keşfe imza attı. Kolomna Kremlini yakınındaki orta çağ yerleşim alanında toprağa gömülü halde bulunan seramik bir testiden, 15. yüzyılın başlarına ait 2 bin 600’den fazla el değmemiş gümüş sikke çıktı. Uzmanları şaşkına çeviren bu gizemli hazinenin, trajik bir sonla günümüze ulaştığı değerlendiriliyor.

İKİ ŞEHİR EVİ SATIN ALABİLECEK BİR SERVET

Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü uzmanları, sığ bir çukurda tamamen bozulmadan korunan engop süslemeli testinin Moskova Büyük Prensleri I. Vasily ve II. Vasily dönemine (1389-1425) ait olduğunu tespit etti. O dönemin ekonomisine göre yaklaşık 13 ruble değerinde olan bu koleksiyon, 15. yüzyıl şartlarında 2 şehir evini rahatlıkla satın alabilecek dev bir serveti temsil ediyordu.

HAZİNENİN SAHİBİ SALGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Küpün hiç bozulmadan günümüze ulaşması, hazine sahibinin trajik kaderini de gözler önüne serdi. Araştırmacılar, serveti saklayan zengin tüccar veya üst düzey idari yetkilinin, 1425-1427 yılları arasında Rus kentlerini kasıp kavuran yıkıcı salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ve parayı gömdüğü yerden bir daha alamadığını değerlendiriyor.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Nümizmatların sikkeler üzerinde yaptığı ilk incelemeler bilim dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Sikkelerin üzerindeki uçan kuş figürlerini detaylandıran uzmanlar, literatürde daha önce hiç yerde olmayan 350’den fazla yeni sikke türü keşfetti. Rusya’nın en büyük müzelerinde dahi emsali bulunmayan bu nadir parçaların, 15 yıllık yerel darphane tarihini ve prensler arasındaki taht savaşlarının kronolojisini sil baştan yazması bekleniyor.