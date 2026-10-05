Keşif, Rusya’nın Leningrad bölgesindeki Tiversky Gorodok adlı Orta Çağ yerleşiminde yapıldı. Kazılar, Rusya Bilimler Akademisi Antropoloji ve Etnografya Müzesi ile St. Petersburg merkezli Actual Archaeology araştırma merkezinden uzmanlar tarafından yürütülüyor. İlk değerlendirmeler, hazinenin 12. yüzyılın ikinci yarısı ile 13. yüzyıl arasında toprağa saklandığını gösteriyor.

DÜNYADA SADECE İKİ TANE BİLİNİYORDU

Hazinenin içinden çıkan üç sikke araştırmacıların özellikle dikkatini çekti. Bunlardan en eskisinin, ilk incelemelere göre 907-912 yılları arasına tarihlenen bir Arap dirhemi olduğu düşünülüyor. Ancak uzmanlar bu parayı şimdilik yalnızca fotoğraflar üzerinden değerlendirdiği için tarihlendirme henüz kesinleşmedi.

Asıl dikkat çeken buluntu ise İsveç’te 11. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın ilk yarısı arasında üretilen iki Uppsala tipi brakteat oldu. Yalnızca tek yüzüne baskı yapılan ince metal paralardan oluşan bu türün bugüne kadar dünyada sadece iki örneği biliniyordu ve ikisi de İsveç’in Uppsala kentinde korunuyordu. Yeni keşifle birlikte bilinen örneklerin sayısı dörde yükseldi.

Hazinede yalnızca sikkeler bulunmadı. Arkeologlar granül ve telkâri süslemeli yuvarlak madalyonlar, büyük bir gümüş boyun halkası, zincirler, yüzük, at nalı biçimli fibula ve farklı kişisel süs eşyaları da ortaya çıkardı. Bazı parçaların İskandinavya veya Orta Çağ Rus topraklarında üretilip daha sonra bu yerleşime ulaştığı düşünülüyor.

MADALYONDAKİ İKİ KUŞUN SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

Buluntular arasındaki bir gümüş madalyon ise araştırmacıların karşısına yeni bir soru çıkardı. Madalyonda merkezi bir şeklin iki yanında iki kuş figürü bulunuyor. Uzmanlar bunların İskandinav mitolojisinde Odin ile ilişkilendirilen Huginn ve Muninn adlı iki kuzgunu, ortadaki şeklin ise Odin’in mızrağı Gungnir’i temsil ediyor olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu yorum henüz doğrulanmış değil.

Hazinede olası İskandinav pagan sembollerinin yanı sıra Hristiyanlıkla ilişkilendirilen öğelerin de bulunması dikkat çekiyor. Araştırmacılar bu karışımın, dönemin Karelya, Novgorod ve İskandinav dünyası arasındaki kültürel ve ticari bağlantılarını anlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Tiversky Gorodok’taki bazı eşyaların, hazinenin toprağa gömülmesinden yüzlerce yıl daha eski olması da dikkat çekiyor. Bu durum, değerli parçaların uzun süre el değiştirmiş, ailelerde korunmuş veya kuşaklar boyunca biriktirilmiş olabileceğini düşündürüyor. Hazinenin kim tarafından ve neden saklandığı ise henüz bilinmiyor. Araştırmacılar yapılacak ayrıntılı incelemelerle eşyaların kökenlerini ve hazinenin gömüldüğü dönemi daha kesin biçimde belirlemeyi hedefliyor.