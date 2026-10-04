Macaristan Ulusal Müzesi’nin aktardığı bilgilere göre keşif, Eylül ayında Erdőbénye çevresindeki tepelerde sürdürülen yüzey araştırmaları sırasında yapıldı. Bölgede 2024'ten bu yana sistematik çalışmalar yürüten ekip, daha önce Erdőbénye çevresinde benzeri belgelenmemiş bu buluntuların bölgenin Demir Çağı geçmişine ilişkin önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.

KELT MIZRAĞI VE KALKAN PARÇALARI AYNI NOKTADA BULUNDU

Araştırmacılar, Kelt mızrağı ile kalkanın metal aksamlarının birbirine yakın şekilde toprak altında bulunduğunu açıkladı. Aynı alanda başka metal nesneler ile seramik parçalarına da rastlandı. Eserlerin birbirleriyle bağlantılı bir konumda bulunması, keşfin arkeolojik değerini artırıyor.

Ancak silahların neden aynı noktada bırakıldığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar şu aşamada buluntuların bir mezara mı ait olduğu, bilinçli olarak mı toprağa bırakıldığı yoksa başka koşullar sonucunda mı burada kaldığı konusunda kesin bir yorum yapmıyor. Eserlerin konumu ve çevresindeki diğer kalıntılar üzerinde yapılacak incelemelerin bu soruya yanıt vermesi bekleniyor.

BÖLGENİN DEMİR ÇAĞI GEÇMİŞİ ARAŞTIRILIYOR

Erdőbénye çevresindeki çalışma yalnızca değerli eserler bulmayı değil, bölgenin arkeolojik haritasını daha ayrıntılı biçimde çıkarmayı amaçlıyor. Profesyonel arkeologların yanı sıra gönüllülerin de katıldığı araştırmalarda arazi taraması ve metal dedektörleri kullanılarak bilinen alanlar yeniden inceleniyor, daha önce kayda geçmemiş noktalar araştırılıyor.

Çalışmalar Macaristan Ulusal Müzesi Ulusal Arkeoloji Enstitüsü’nden arkeolog Vera Majerik ile Borbála Nyíri öncülüğünde yürütülüyor. Projede ayrıca Eötvös Loránd Üniversitesi ve Miskolc Üniversitesi’nden uzmanlar da görev alıyor. Araştırmacılar çalışmalarını sürdürerek Erdőbénye çevresinde yeni arkeolojik izler arıyor.