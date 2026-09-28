Kasanın geçmişini araştıran yerel yetkililer, bölgede 1923 yılında çıkan bir yangına ulaştı. Kasanın o dönemde yanan bir dükkâna ait olabileceği ve bina ortadan kalktıktan sonra enkazla birlikte toprağın altında kaldığı düşünülüyor. Kesin olarak kime ait olduğu ise belirlenemedi.

YAKLAŞIK 100 YIL SONRA TESADÜFEN BULUNDU

Kasanın bunca yıl kapalı kalmasının nedeni bilindiği halde açılamaması değildi. Varlığından kimsenin haberi yoktu. 2026 yazında yapılan kazı sırasında tesadüfen ortaya çıkarılana kadar toprağın altında kaldı.

Bulunduktan sonra da hemen açılmadı. Kentteki Lions Club, kasanın yarattığı merakı bir yardım etkinliğine dönüştürmeye karar verdi. İçinden ne çıkacağına ilişkin çekiliş düzenlendi ve bilet satışlarından elde edilen gelirin yerel projelerde kullanılması planlandı. Böylece kasanın açılması için 20 Eylül tarihi belirlendi.

400 KİŞİ KASANIN AÇILMASINI BEKLEDİ

Merakla beklenen gün geldiğinde yaklaşık 400 kişi kasanın açılışını izlemek için toplandı. Yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki kasayı açmak ise kolay olmadı. Arka kısmındaki metal bölüm kaldırıldıktan sonra içerideki kalın beton tabaka delinmeye başlandı.

Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kasanın içine ulaşıldı. Kalabalık içeriden eski para, mücevher, belge ya da başka değerli eşyalar çıkmasını bekliyordu. Fakat kapağın ardındaki manzara beklentilerin tam tersiydi.

BEKLENEN HAZİNE ÇIKMADI

Yaklaşık bir asır boyunca toprağın altında kalan kasanın içinden yanmış ve kömürleşmiş ahşap parçaları çıktı. Değerli herhangi bir eşya bulunmaması, kasanın 1923'teki yangınla bağlantılı olabileceği ihtimalini de güçlendirdi.

Kasadan servet çıkmadı fakat oluşturduğu merak başka bir işe yaradı. Açılış için düzenlenen etkinlik ve çekiliş sayesinde 10 bin dolardan fazla bağış toplandı. Böylece yaklaşık 100 yıl sonra tesadüfen bulunan kasa, içindekilerle değil, açılması için bir araya gelen yüzlerce kişiyle gündeme geldi.