Norveç’in tarihi liman kenti Trondheim’da yürütülen bir inşaat projesi sırasında, 17. yüzyıla ait olduğu belirlenen çok sayıda devasa ahşap fıçı keşfedildi. Arkeologlar tarafından incelenen buluntuların, yaklaşık 400 yıl boyunca toprak altında bozulmadan kaldığı açıklandı.

ENDÜSTRİYEL BİR AMACA HİZMET EDİYOR

Niklaus-Garrison bölgesindeki kazılarda ortaya çıkarılan fıçıların boyutları, bunların klasik taşıma kaplarından farklı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, fıçıların toprağa gömülü ve sabit bir düzenek şeklinde bulunması nedeniyle, bu alanın 1600'lü yıllarda endüstriyel bir amaca hizmet ettiğini değerlendiriyor. İlk bulgular, bu dev yapıların deri tabaklama işlemlerinde kullanılan kimyasal havuzlar veya kentin eski su yönetim sisteminin bir parçası olabileceğine işaret ediyor.

TOPRAĞIN YAPISINA BAĞLANIYOR

Yüzyıllardır yerin altında olan ahşap yapıların günümüze kadar ulaşması, bölgedeki toprağın nemli ve düşük oksijenli yapısına bağlanıyor. Bu anaerobik ortam, ahşabın çürümesini engelleyerek 17. yüzyıl marangozluk tekniklerinin ve dönemin mühendislik becerilerinin detaylı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyor.

ANALİZ EDİLECEK

Trondheim Kültürel Miras Yönetimi ve kazı ekibi, fıçıların içinden alınan toprak örneklerini analiz etmek üzere laboratuvara gönderdi. Yapılacak analizlerle fıçıların içinde hangi maddelerin depolandığı ve dönemin ticaret faaliyetlerinin niteliği kesinlik kazanacak. İnşaat sahasındaki arkeolojik incelemeler tamamlanana kadar çalışmaların titizlikle devam edeceği bildirildi.