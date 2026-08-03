Araştırma, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları özellikle pirinç tohumlarını inceleyerek, yağmur damlalarının toprağa ve suya çarpmasıyla oluşan titreşimlerin filizlenme sürecini nasıl etkilediğini araştırdı. Deneylerde bu titreşimlere maruz kalan tohumların, sessiz ortamda bırakılanlara göre yaklaşık yüzde 40 daha hızlı filizlendiği görüldü.

YAĞMUR TOHUMLAR İÇİN SİNYAL OLABİLİR

Araştırmacılara göre tohumlar insanlar gibi “duymuyor” ancak çevredeki mekanik titreşimleri algılayabiliyor. Yağmurun oluşturduğu bu titreşimler, tohumlara çevrede yeterli su bulunduğuna dair bir sinyal vererek büyüme sürecini başlatabiliyor.

Bilim insanları, bu durumun bitkilerin doğadaki koşullara uyum sağlamak için geliştirdiği bir mekanizma olabileceğini belirtiyor. Yağmur, yalnızca toprağı nemlendiren bir kaynak değil, bazı bitkiler için filizlenme zamanını belirleyen önemli bir çevresel işaret olarak değerlendiriliyor.

YENİ TARIM YÖNTEMLERİNE IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekte tarım uygulamalarında kullanılabilecek yeni yöntemlere kapı açabileceğini düşünüyor. Tohumların doğal sinyallere verdiği tepkilerin daha iyi anlaşılmasıyla, bitki gelişimini destekleyen farklı tekniklerin geliştirilebileceği ifade ediliyor.

Çalışmanın şimdilik belirli tohum türleri üzerinde yapıldığı, farklı bitkilerin yağmur ve diğer doğal titreşimlere nasıl tepki verdiğinin ise yeni araştırmalarla inceleneceği belirtiliyor.