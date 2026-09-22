İlginç olay, Bokaro'nun Gomia bölgesine bağlı Palani Jhirki yerleşiminde meydana geldi. Toprağın farklı noktalarından gaz çıkışı gözlenirken, yağmur nedeniyle zeminde biriken suyun da sürekli kabarcıklar çıkardığı görüldü. İlk bakışta kaynayan suyu andıran görüntünün, yer altından yükselen gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

ALEVLER YAĞMURA RAĞMEN SÖNMEDİ

Bölgeden gelen görüntülerde alevlerin doğrudan topraktan yükseldiği görülürken, yağışın da yangını durdurmadığı belirtildi. Yerel halk, gaz çıkışının ve alevlerin devam etmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye ekipleri ihbarın ardından bölgeye geldi. Ancak yoğun yağış nedeniyle arazinin çamurlu hale gelmesi, itfaiye aracının alevlerin çıktığı noktaya ulaşmasını engelledi. Yer altından gaz çıkışının sürmesi de müdahaleyi zorlaştırdı.

Bölgenin kömür yatakları bakımından zengin olması nedeniyle olayın yer altındaki metan gazıyla bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor. Uzmanlar, yağışların ardından zeminde meydana gelen değişimin yer altında biriken gazın yüzeye ulaşmasını kolaylaştırmış olabileceğini değerlendiriyor.

SU KAYNIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Olayın dikkat çeken bir başka görüntüsü ise zeminde biriken yağmur suyunda ortaya çıktı. Suyun içerisinden sürekli yükselen kabarcıklar, yüzeyin kaynıyormuş gibi görünmesine neden oldu. Bunun suyun sıcaklığından değil, yer altından çıkan gazın suyun içerisinden geçmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bokaro ve çevresinde kömür yataklarının bulunması nedeniyle yer altında metan gazı oluşabildiği biliniyor. Bölgede daha önce de bazı noktalarda benzer gaz çıkışlarının yaşandığı bildirildi.

Yağmura rağmen yer altından gaz çıkışı sürerken, alevler de henüz sönmedi. Bölgede yaşayanlar, gazın kaynağının belirlenmesi ve olası tehlikelere karşı önlem alınmasını bekliyor.