İtalya’nın Sicilya adasındaki Agrigento kenti yakınlarında yürütülen acil durum kazılarında, MÖ 5. yüzyılın sonlarına tarihlenen nadir bir Siraküza altın sikkesi gün yüzüne çıkarıldı. Eser, bölgedeki antik mezarlık alanı olan Maddalusa nekropolündeki kiremit örtülü bir Yunan mezarında tespit edildi.

Agrigento Müze ve Ören Yerleri Müdürlüğü tarafından Akragas Nehrinin ağzındaki kıyı kumullarında gerçekleştirilen çalışmalarda çıkarılan sikkenin, oldukça iyi korunmuş durumda olduğu bildirildi.

ALTIN SİKKENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Arkeolojik değerlendirmelere göre altın sikke, Sicilya’daki Yunan kentleri ile Kartaca arasındaki savaş döneminde Siraküza tarafından askeri kampanyaları finanse etmek amacıyla bastırılan özel emisyonlar arasında yer alıyor. Sikkenin bir yüzünde Nemea Aslanı'nın postunu giymiş Herakles büstü, diğer yüzünde ise ortasında küçük bir kadın başı bulunan dört parçalı girintili kare ve Siraküza basımı olduğunu belirten "Syra" yazısı yer alıyor.

EN BÜYÜK DEFİN ALANLARINDAN BİRİ

Sikkenin çıkarıldığı Maddalusa nekropolü, antik Akragas kentiyle bağlantılı en büyük defin alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Kıyı boyunca üç kilometreden fazla yayılan ve MÖ 6. yüzyıldan MÖ 5. yüzyılın sonuna kadar kullanılan mezarlıkta mermer lahitler, kiremit örgülü mezarlar ve kremasyon alanları dahil çok sayıda farklı defin türü bulunuyor.

Eserin bulunduğu alan, antik dönemin güçlü Yunan kolonilerinden biri olan Akragas'ın MÖ 406 yılında Kartaca orduları tarafından kuşatılıp tahrip edilmesinden önceki son döneme tarihleniyor.