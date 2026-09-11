Danimarka’nın kuzeyindeki Rebild bölgesinde teras yapımı için çim temizliği esnasında rastlanan hazinenin, 10. yüzyılda bir kil kabın içine konularak toprağa saklandığı belirlendi.

Kuzey Jutland Müzeleri arkeologları tarafından yürütülen kazı ve inceleme çalışmalarında toplam 700’e yakın obje topraktan çıkarıldı. Buluntuların 320’sinin ilk günkü gibi kil kabın içinde kaldığı, diğer parçaların ise zamanla toprağa dağıldığı tespit edildi.

700 PARÇA İNCELENDİ

Çıkarılan eserler arasında gümüş çubuklar, bilezikler, klipsler ve 50 adet sikke yer alıyor.

Objeler arasındaki küçük bir Thor’un çekici figürünün dönemin inançlarında şans getirmesi amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor. Hazinedeki bir gümüş çubuğun üzerinde yer alan runik harfli "hutu" kelimesi ise ismi veya mülkiyet işaretini belirlemek üzere incelemeye alındı.

VİKİNG DÖNEMİ ÖDEME SİSTEMİ VE KÜRESEL TİCARET AĞLARI

Keşfi diğer Viking buluntularından ayıran temel unsur, sikkelerin toplam ağırlık içinde düşük bir orana sahip olması. Eserlerin çoğunluğunu belirli ağırlık gruplarına göre ayrılmış gümüş çubuk ve takılar oluşturuyor.

Viking çağında gümüşün tartılarak ödeme aracı şeklinde kullanılması sebebiyle külçelerin ihtiyaç anında kesildiği veya eritildiği biliniyor.

Hazineden çıkan Anglo-Sakson sikkeleri ile Arap dirhemleri, Rebild bölgesinin sadece İskandinavya ile sınırlı kalmadığını; İslam dünyasından Batı Avrupa'ya, Baltık Denizi'nden Kuzey Denizi'ne uzanan geniş bir ticaret ağının parçası olduğunu kanıtlıyor.