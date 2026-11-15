Kuzey Carolina'daki çiftçiler, uzun süredir yaban mersini çalılarının beklenmedik şekilde zayıflaması ve kurumasıyla mücadele ediyordu. Toprak altında yapılan incelemelerde iri larvalarla karşılaşılsa da bunların hangi böcekten kaynaklandığı kesin olarak bilinmiyordu. Araştırmacıların gerçekleştirdiği DNA analizleri, tarlaların altında yaşayan zararlıların kimliğini ortaya çıkardı.

13 SANTİMETREYE KADAR BÜYÜYEBİLİYORLAR

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, altı farklı yaban mersini çiftliğinde inceleme gerçekleştirdi. Tarlalardan toplanan larvalar ile özel tuzaklarla yakalanan yetişkin böceklerin DNA örnekleri karşılaştırıldı.

Analizlerde yüzde 98 ila 99 oranında genetik eşleşme tespit edildi. Böylece larvaların, uzun antenleriyle tanınan "Prionus imbricornis" adlı teke böceği türüne ait olduğu belirlendi.

Bu böceğin larvaları, yaşamlarının önemli bir bölümünü toprağın altında geçiriyor. Bitkilerin kökleriyle beslenen larvalar büyüdükçe kök sistemine daha fazla zarar verebiliyor. Kökleri tahrip edilen yaban mersini çalıları yeterince su ve besin alamıyor, zamanla zayıflayarak kuruyabiliyor.

ÇİFTÇİLER YILLARDIR MÜCADELE EDİYOR

Bölgedeki üreticilerin bu zararlıyla ilgili şikayetleri 2010 yılına kadar uzanıyor. Ancak larvaların toprak altında yaşaması ve farklı böcek türlerinin larvalarının birbirine benzemesi, sorunun kaynağının belirlenmesini güçleştirdi.

Araştırmacılara göre yetişkin böcekler bitkilerde doğrudan beslenme zararı oluşturmazken asıl tehlike toprak altında gelişen larvalardan kaynaklanıyor. Üstelik zararlılar uzun süre fark edilmeden köklere zarar verebiliyor.

Yaban mersini yetiştiriciliğinde bu türe karşı özel olarak ruhsatlandırılmış bir böcek ilacının bulunmaması da mücadeleyi zorlaştırıyor. Bilim insanları, zararlıların yaşam döngüsünü inceleyerek özellikle yeni çıkan larvalara karşı uygulanabilecek yöntemleri araştırıyor.

Journal of Integrated Pest Management dergisinde yayımlanan çalışmanın, çiftçilerin yıllardır karşılaştığı kök zararlarının daha erken tespit edilmesine ve etkili mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olması bekleniyor.