Arkeoloji dünyası, Tayland'ın batısından gelen büyüleyici bir keşifle çalkalanıyor. Bangkok'un yaklaşık 130 kilometre güneybatısında yer alan Phetchaburi eyaletindeki Don Yai Thong arkeolojik alanında yapılan kazılarda, tam 2.000 yıllık iki altın yüzük gün yüzüne çıkarıldı. Demir Çağı'na ait insan kalıntılarıyla birlikte bulunan bu mücevherler, antik Asya'daki sosyal statü ve gizemli ticaret ağları hakkında ezber bozan ipuçları barındırıyor.

Her şey, bölge sakinlerinin bir pirinç tarlasında eski bronz davul parçaları bulmasıyla başladı. Şubat ayından bu yana titizlikle yürütülen kazılarda arkeologlar, bugüne kadar sekiz insan iskeletinin yanı sıra bronz ve altın takılar ile antik çömlekler ortaya çıkardı. Ancak son bulunan iki altın yüzük, tüm dikkatleri bu bölgeye çekti.

YÜZÜKLERİN ÜZERİNDEKİ GİZEMLİ YAZIT

Bulunan iki yüzükten ilki, sıradan bir takı olmanın çok ötesinde tarihi bir vesika niteliği taşıyor. Üzerinde, Güney ve Güneydoğu Asya'daki birçok yazı sisteminin atası kabul edilen eski Brahmi alfabesiyle yazılmış bir yazıt bulunuyor.

Uzmanların ilk incelemelerine göre yazıtta "pusarakhitasa" ifadesi yer alıyor. Bu kelime, Hint astronomisinde en hayırlı ve uğurlu burçlardan biri olarak kabul edilen Pushya’ya atıfta bulunarak "Pushya tarafından korunan" anlamına geliyor. Bu durum, bölgedeki insanların binlerce yıl önce Hindistan ile olan derin kültürel ve dini bağlarını gözler önüne seriyor.

İKİNCİ YÜZÜK VE KADİM SOSYAL SINIFLAR

Herhangi bir işaret barındırmayan ikinci altın yüzük ise sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Araştırmacılar, bu yüzüğün eski Hint toplumundaki geleneksel sosyal tabakalardan biri olan ve ticaret, tarım ile alışverişle ilişkilendirilen Vaishya sınıfına mensup bir tüccara ait olabileceğini düşünüyor.

Değerli eşyalarla birlikte gömülen bu kişilerin, toplumun üst sınıflarına ait elit bireyler olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca mezarlık alanındaki bazı iskeletlerin titizlikle kuzeydoğuya dönük şekilde yerleştirilmesi ve cesetlerin yakınına bronz eşyaların konumlandırılması, Demir Çağı'ndaki ritüellerin ve cenaze geleneklerinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor.

BU KEŞİF TARİH KİTAPLARINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Tayland'ın yaklaşık 2.500 ila 1.500 yıl öncesini kapsayan geç tarih öncesi dönemine (Demir Çağı) ışık tutan bu keşif, iki açıdan büyük önem taşıyor:

Brahmi yazıtlı yüzük, Tayland'daki antik toplulukların izole yaşamadığını; aksine Güney ve Güneydoğu Asya'ya uzanan devasa bir kültürel ve ticari ağın parçası olduğunu kanıtlıyor. Binlerce yıl önce zenginliğin, kimliğin ve dini inançların insanların ölüm ritüellerini ve cenaze geleneklerini nasıl şekillendirdiğini anlamamıza yardımcı oluyor.

ANALİZLER ABD'DE YAPILACAK

Arkeologların bölgedeki mesaisi henüz bitmedi. Antik alanın 3 boyutlu taramalarını çıkaran uzmanlar, kesin yaş tespiti (bilimsel tarihleme) yapabilmek için kazı alanından alınan kömür örneklerini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki laboratuvarlara göndermeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki ay tamamlanması planlanan kazıların ardından, tarihe ışık tutan bu eşsiz eserlerin temizlenerek yakın bir zamanda halka sergilenmesi bekleniyor.