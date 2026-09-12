Dev köy bataklığında yakıt için tonlarca eski turba kesilmesi, hem yerel ekosistemler hem de küresel iklim üzerinde geri dönülemez ağır hasarlar bırakan kritik bir çevre sorununa dönüşüyor. Endonezya'nın kırsal bölgelerindeki sulak alanlarda ve bataklık köylerinde bedava ısınma ve yemek pişirme ihtiyacını karşılamak için toprağın metrelerce altından çıkarılan bu kadim organik materyal, bir yandan bölge halkının temel yaşam kaynağı olurken diğer yandan doğanın dengesini altüst eden sessiz bir yıkımı beraberinde getiriyor.

KIŞIN EVLERDE BEDAVA ISINMAK İÇİN DEPOLUYORLAR

Yüzlerce yıl boyunca biriken bitki kalıntılarının oluşturduğu dev bataklık alanları, yerel topluluklar tarafından adeta açık bir maden ocağı gibi işletiliyor. İlkel araçlarla, bilek gücüne dayalı olarak bloklar halinde kesilen tonlarca turba, kurutulduktan sonra evlerdeki geleneksel taş sobalarda yakılmak üzere hazırlanıyor. Yüzyıllardır süregelen bu geleneksel yöntem, modern enerji kaynaklarına erişimi olmayan topluluklar için tek çare gibi görünse de, kullanılan taş sobaların yaydığı yoğun duman hem ev içi hava kalitesini düşürüyor hem de ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

KÜRESEL İKLİM KRİZİNİ TETİKLİYOR

Bataklıklar ve sulak alanlar, gezegenimizin en güçlü karbon yutak alanları olarak biliniyor. Endonezya'nın dev bataklıklarından tonlarca turbanın kazılarak çıkarılması, binlerce yıldır toprakta hapsedilmiş olan devasa miktardaki karbonun doğrudan atmosfere salınmasına neden oluyor. Yerel ekosistemdeki biyoçeşitliliği tamamen yok eden ve su kaynaklarının yapısını bozan bu ilkel yakıt toplama süreci, küresel iklim krizini de doğrudan tetikliyor. Bölge halkının zorlu yaşam şartları ve geçim kaygısıyla sürdürdüğü bu tehlikeli döngü, doğanın ve insanlığın geleceğini tehdit eden derin bir çevre felaketine dönüşmeye devam ediyor.