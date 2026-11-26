Yeni Güney Galler eyalet yönetimi, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada karıncalarla mücadele çalışmalarının genişletileceğini duyurdu. Kentin Auburn bölgesindeki bir sanayi alanında tespit edilen ilk yuva hafta sonu ilaçlanırken, çevrede yapılan incelemelerde başka karıncaların da bulunduğu belirlendi.

BİR YILDIR TOPRAĞIN ALTINDA ÇOĞALIYOR OLABİLİRLER

Uzmanlar, bölgede tespit edilen karınca yuvasının yaklaşık bir yıllık olabileceğini değerlendiriyor. Karıncalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda ise kolonilerde birden fazla kraliçe karıncanın bulunduğu ortaya çıktı.

Bu özellik, karıncaların kısa sürede çok sayıda yeni yuva kurmasına ve küçük bir alanda yoğun şekilde çoğalmasına olanak sağlıyor. Yetkililer, bu tür kolonilerin eyalette daha önce tespit edilmediğini açıkladı.

Karıncaların Çin'den gelen yük konteynerleriyle taşınmış olabileceği üzerinde durulurken istilanın kaynağını belirlemek için özel bir ekip oluşturuluyor.

900'DEN FAZLA İHBAR GELDİ

Yeni Güney Galler Tarım Bakanı Tara Moriarty, son günlerde vatandaşlardan 900'ü aşkın şüpheli yuva ihbarı geldiğini açıkladı. Karıncaların tespit edildiği noktanın 500 metre çevresinde kapsamlı ilaçlama yapılması ve yuvaların belirlenmesi için özel eğitimli köpeklerin kullanılması kararlaştırıldı.

Boyları 6 milimetreye kadar ulaşabilen kırmızı ateş karıncaları, yuvaları rahatsız edildiğinde saldırganlaşarak insanları defalarca sokabiliyor. Karıncaların sokması şiddetli yanma, kaşıntı ve ciltte kabarcıklara yol açarken ciddi vakalarda ölümcül alerjik reaksiyonlara da neden olabiliyor.

İstilanın büyümesini önlemek amacıyla 27 Kasım'a kadar bölgede toprak, çim, bitki ve inşaat malzemelerinin taşınmasına yönelik kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor. Yetkililer, vatandaşlardan karşılaştıkları şüpheli yuvalara dokunmamalarını ve durumu ekiplere bildirmelerini istedi.