Madenci ve buldozer operatörü Barry Clay, 1998 yılında Alaska’daki Swift Creek yakınlarında bulunan bir altın madeninde çalışıyordu. Buldozerin kaldırdığı toprağın arasında alışılmadık bir parça fark eden Clay, buluntuyu incelemeye götürdü. Yapılan kontroller sonucunda bunun kuvars içeren son derece büyük bir doğal altın örneği olduğu belirlendi.

9,14 KİLOGRAMLIK KÜLÇENİN İÇİNDEN NE ÇIKTI?

“Yüzyılın Alaska Altın Külçesi” adı verilen örneğin yaklaşık 9,14 kilogram ağırlığında olduğu ve 17×14,5×11 santimetre ölçülerine sahip olduğu belirlendi. Külçe tamamen saf altından oluşmuyor. Doğal örneğin içerisinde altının yanı sıra kuvars ve farklı safsızlıklar da bulunuyor. Yüzey analizlerinde ortalama altın saflığı yaklaşık yüzde 87,59 olarak ölçüldü.

20 YILDAN FAZLA ÖZEL KOLEKSİYONDA KALDI

Tarihi keşfin ardından altın külçesi özel bir koleksiyona girdi ve 20 yıldan fazla burada kaldı. Örnek, Aralık 2021’de açık artırmaya çıkarıldı. Alaska’da bulunan en büyük altın külçesi olarak kabul edilmesi, büyüklüğü ve görünümü nedeniyle müzayedenin öne çıkan parçalarından biri oldu.

750 BİN DOLARA KİM SATIN ALDI?

Açık artırmanın en yüksek fiyatlı parçası olan külçe, çevrim içi verilen kazanan teklifle 750 bin dolara satıldı. Buluntunun satış fiyatı, içerisindeki altının tek başına sahip olduğu maddi değerin üzerine çıktı. Külçenin nadirliği, büyüklüğü, doğal yapısı ve geçmişi satış değerinde etkili oldu.

Alaska Jeoloji ve Jeofizik Araştırma Kurumu’na göre “Yüzyılın Alaska Altın Külçesi”, eyalette bugüne kadar bulunan en büyük altın külçesi olarak kabul ediliyor. Barry Clay’in 1998 yılında buldozerle çalışırken tesadüfen fark ettiği örnek, keşfinden 23 yıl sonra 750 bin dolara alıcı buldu.