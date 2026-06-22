Yüzük, şehir merkezindeki altyapı çalışmaları öncesinde gerçekleştirilen kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. Altın gövde üzerindeki ince tel süslemeler ve küçük küresel detaylar, dönemin Bizans ve Karolenj etkili kuyumculuk geleneğini yansıtıyor. Merkezde yer alan koyu mavi taşın ise gerçek safir değil, safiri taklit edecek şekilde renklendirilmiş cam olduğu tahmin ediliyor.

YILLAR BENZERİNE RASTLANMAMIŞTI

Arkeologlar, Tønsberg'de son 15 yıldır benzer bir altın yüzüğe rastlanmadığını belirtiyor. Yüzüğün küçük boyutu nedeniyle büyük ihtimalle soylu bir kadına ait olduğu düşünülüyor. Bölgenin geçmişte kraliyet ailesi ve din adamları tarafından sıkça ziyaret edilmesi nedeniyle, eserin sahibinin toplumun üst sınıflarından biri olduğu tahmin ediliyor.

MAVİ TAŞA ÖZEL ANLAMLAR YÜKLENİYORDU

Orta Çağ'da mavi taşların iyileştirici özelliklere sahip olduğuna ve ilahi güçle bağlantılı olduğuna inanılıyordu. Araştırmacılar, yüzüğün merkezindeki taş gerçek bir safir olmasa da, dönemin insanlarının değerli taş görünümünü taklit ederek aynı sembolik anlamları taşımayı amaçlamış olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle yüzük, yalnızca bir takı değil, aynı zamanda dönemin inançlarını ve sosyal yapısını yansıtan önemli bir eser olarak değerlendiriliyor.