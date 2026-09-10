Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'teki arkeolojik kazılarda, Anadolu'nun flora tarihini kökten değiştirecek tarihi bir keşif gerçekleşti. Çıkarılan 4 bin yıllık bir Hitit kabının içerisinde, bugün dünyada sadece Gölbaşı coğrafyasında varlığını sürdüren endemik Sevgi Çiçeği’ne ait en eski tohum kalıntıları bulundu.

BİLİNEN EN ESKİ TOHUM KALINTISI

Tarihi kazılarda ulaşılan tohumlar, koruma altında bulunan ve 2019 yılında coğrafi işaret alan Sevgi Çiçeği’nin binlerce yıllık köklü geçmişini gözler önüne serdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yaratan gelişmeyi duyururken “Ankara’nın 5 bin yıllık hafızasını Külhöyük’te yeni bir keşifle gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLI KAZI STATÜSÜNDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Gölbaşı Belediyesinin girişimleriyle tescillenen Centaurea türü bu endemik bitki, Türkiye'nin en kıymetli doğal mirasları arasında gösteriliyor. Bölgedeki çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürütülmeye devam ediyor. Elde edilen bu son verilerin hem arkeolojiye hem de Anadolu'nun zengin flora tarihine ışık tutması bekleniyor.