stanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar kent genelinde sel, su baskınları, yol çökmeleri ve ağaç devrilmelerine yol açarak hayatı felç etti.

Meteoroloji uzmanları yağışların önümüzdeki günlerde de süreceğini bildirirken, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, asıl tehlikenin kapıda olduğu konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Toprak suya doydu: Az yağış bile sel riski taşıyor

İstanbul’a düşen 104 milimetrelik yağış, toprağın su tutma kapasitesini tamamen doldurmuş durumdadır.

Zemin suya doyduğu için önümüzdeki günlerde yağacak 15-20 milimetrelik hafif bir yağış bile, kuru bir zemindeki 40-50 milimetrelik sağanağın yaratacağı kadar büyük bir yüzey akışına neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar, riskin sadece yeni yağış miktarına göre değil, iki günün birleşik ve birikimli etkisi göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle taşan rögarlar, çamur ve yapraklarla tıkanan mazgallar ile suyla dolan alt geçitler gece boyunca tahliye edilemezse, aynı noktalarda yeniden ciddi su baskınları yaşanabilir. Özellikle Sarıyer bölgesi, Büyükdere Caddesi, TEM bağlantı yolları ve Ayazağa yönündeki çukur alanlar bu risk karşısında en hassas bölgeler olarak öne çıkıyor.

Zayıflayan zemin ağaçları devirebilir

Suya doyarak yumuşayan toprakta ağaç köklerinin tutunma gücü büyük ölçüde zayıflamıştır. Bu duruma saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar hamleleri de eklenince, önceki gün ayakta kalmayı başaran ancak hırpalanan ağaçların devrilme riski oldukça yüksektir. Bu süreçte özellikle kampüs içi ağaçlı yollar, otopark kenarları ve yaya yürüyüş akslarında dikkatli olunması ve gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor.

Gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar (00.00 – 07.00) etkili olacak yağışlar, tam da sabah iş ve okul trafiğinin başladığı saatlerde yollarda büyük su birikintileri oluşturacaktır. Yola çıkan sürücüler pencerelerinden baktıklarında "yağmur hafifledi" diye düşünseler bile, gece biriken sular nedeniyle su altında kalmış yollarla karşılaşabilirler. Kentteki ulaşım sisteminin henüz normale dönememiş olması da bu trafik aksaklıklarını ve gecikmeleri daha da büyütecektir.

Toprağın suya doygun olması ne demek?

Toprağın suya doygun olması (doygun zemin); toprağın içindeki tüm boşlukların, gözeneklerin ve hava ceplerinin tamamen suyla dolması ve artık daha fazla su ememeyecek duruma gelmesi demektir.

Bu durumu daha iyi anlamak için toprağı dev bir mutfak süngerine benzetebiliriz:

Kuru Sünger (Normal Toprak): Üzerine bir bardak su döktüğünüzde sünger bu suyu hızla emer ve dışarıya su sızdırmaz. Normal zamanlarda toprak da yağmuru bu şekilde emer ve yer altı sularını besler.

Sırılsıklam Sünger (Doygun Toprak): Süngeri suya batırıp iyice doldurursanız, artık üzerine dökeceğiniz tek bir damla su bile emilmez; doğrudan süngerin üzerinden akıp gider.