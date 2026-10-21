Norveç’in Alta kentinde kıyı şeridindeki hassas kil tabakasının (quick clay) çökmesi sonucu 600 metre genişliğindeki kara parçası fiyordun sularına kaydı. Üzerinde müstakil evlerin ve araçların bulunduğu sahil arazisi dakikalar içinde tamamen denize gömülerek haritadan silindi.

DEVASA KARA PARÇASI NEDEN ANİDEN SIVILAŞTI?

Norveç'in kuzeyindeki Finnmark bölgesinde yer alan Kråkneset mevkiinde meydana gelen heyelan, sahil tabanındaki jeolojik katmanın dengesini yitirmesiyle tetiklendi. Kıyı şeridinde yer alan ve "quick clay" olarak adlandırılan hassas denizel kil yapısı, aşırı doygunluk ve zemin hareketleri neticesinde direncini kaybederek sıvı gibi akmaya başladı.

Zeminin taşıma kapasitesinin sıfırlanmasıyla birlikte yaklaşık 600 metre genişliğinde ve yüzlerce metre derinliğindeki sahil arazisi bir blok halinde ana karadan koptu. Fiyorda doğru kayan devasa toprak kütlesi, kıyı çizgisinin coğrafi sınırlarını bütünüyle değiştirdi.

EV VE ARABALAR SUYA GÖMÜLDÜ

Toprağın hareketlendiği ilk saniyelerde çıkan gürültüyü fark eden bölge sakinleri, binaları terk ederek hızla yüksek kesimlere tahliye oldu. Sahil bandında yer alan konut ile çok sayıda araç kayan toprakla birlikte fiyordun sularına sürüklendi.

Kurtarma helikopterleri ve acil durum ekiplerinin sevk edildiği arama-tarama çalışmalarında, yapıların vaktinde boşaltılması sayesinde can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği tespit edildi. Evlerin peş peşe suya gömüldüğü o anlara ait sivil kayıtlar jeoloji literatüründe geniş yer buldu.