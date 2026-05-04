Karadeniz son dönemde maden izinleri ve halkın eylemleri ile gündemde. Doğu Karadeniz’de ormanların yüzde 79’u, meraların yüzde 93’ü ve tarlaların yüzde 61’i maden sahası olarak ruhsatlandırıldı. Altın madeniyle tartışılan Ordu’nun yüzde 74’ü maden sahası. Fındığı, çayı, eşsiz güzellikleri maden kıskacında olan Karadeniz için bilim insanlarından hayati uyarı geldi.

YAYLALAR TEHLİKEDE

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cantürk Gümüş, Karadeniz yaylalarının madenciliğe açılmasının yaratacağı tehlikelere dikkat çekti. Gümüş, bunun orman katliamına neden olacağını, dik yamaçları tutan orman örtüsünün kesilmesi yüzünden baş edilemez düzeyde sel felaketlerinin yaşanacağını söyledi. “Sadece bu yönüyle bile Karadeniz’in madenciliğe tahsisi bölgenin felaketi olacaktır” diyen Prof. Cantürk Gümüş, denizde yaşanacak hayati tehlikeyi ise şöyle anlattı:

MADEN BALIKÇILIĞI BİTİRİR

“Karadaki maden faaliyetleri denizi hızla kirletir. Bu kirlenmeden en hızlı planktonlar etkilenir. Planktonlar hem oksijen üretir, hem kirlenen havadaki karbonu emer, hem de denizdeki bütün canlıların temel besinidir. Denize hayatı bu canlılar verir. En küçük kirlilik planktonları yok eder. Bu büyük bir felakettir. Çünkü onlar yok olunca denizde hayat biter.”

Prof. Gümüş, bunun da başta hamsi olmak üzere Karadeniz’de balıkçılığı bitireceğini söyledi. Karadeniz, Türkiye’nin balık üretiminin yüzde 70’ini karşılıyor.