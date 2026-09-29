Olay, Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak’ta meydana geldi. İnşaat çalışmaları kapsamında yapılan temel kazısının ardından alanda toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. 2 BİNA BOŞALTILDI Yapılan değerlendirmelerin ardından, kaymanın meydana geldiği alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Bölgede ekiplerin incelemeleri sürerken, binaların güvenliğiyle ilgili değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi. Öte yandan, 27 Ağustos’ta yine aynı bölgede bulunan 4 katlı binadan kolon ve kirişlerden ses geldiği yönünde ihbar yapılmıştı. Bina ve bitişiğindeki inşaat alanında yapılan incelemede yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmişti. Bunun üzerine bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.

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