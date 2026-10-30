Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta yamaç üzerine inşa edilen 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte binanın toprak altında kalan temel kısmı açığa çıktı. BİNA ÇEVRESİYLE SINIRLI KALMADI Toprak hareketliliği yalnızca bina çevresiyle sınırlı kalmadı. Bölgedeki yollarda da çatlaklar ve yarıklar oluştu. BAKANLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda, güvenlik gerekçesiyle binanın tahliye edilmesine ve zemin güçlendirme çalışması başlatılmasına karar verildi. ZEMİNİ SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI Tahliyenin ardından iş makineleriyle binanın çevresinde kontrollü kazı gerçekleştirildi. Açığa çıkan temel bölümünün güvenli hale getirilmesi amacıyla zemini sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

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