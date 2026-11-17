Bölgede hayata geçirilen girişimde, sebzeler özel olarak hazırlanan yetiştirme kanallarına yerleştiriliyor. Bitkilerin kökleri, ihtiyaç duydukları mineralleri topraktan almak yerine sistemde dolaştırılan besin çözeltisinden karşılıyor. Böylece üretim sürecinde toprağa ihtiyaç duyulmuyor.

SEBZELER TOPRAK YERİNE SUDA YETİŞİYOR

Hidroponik sistemde bitkiler, köklerini destekleyen özel yuvalarda yetiştiriliyor. Kanalların içinden geçen suya bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddeleri ekleniyor. Bu sayede marul ve roka gibi sebzeler, geleneksel tarım arazilerine ihtiyaç duyulmadan üretilebiliyor.

Suyun sistem içerisinde dolaştırılması, geleneksel sulama yöntemlerine kıyasla su tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin miktarı daha kontrollü biçimde ayarlanabiliyor.

DAHA AZ ALANDA ÜRETİM YAPILABİLİYOR

Topraksız tarımın önemli avantajlarından biri, sınırlı alanlarda üretime olanak sağlaması. Yetiştirme kanalları sayesinde sebzeler düzenli sıralar halinde büyütülebiliyor ve mevcut alan daha verimli kullanılabiliyor.

Arjantin'in Chaco bölgesindeki girişim de teknolojiden yararlanarak sebze üretimini daha kontrollü hale getirmeyi amaçlıyor. Özellikle su kaynaklarının verimli kullanılması ve üretimin iklim koşullarından daha az etkilenmesi, yöntemin öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

Topraksız tarımda bitkilerin büyümesi için gerekli su ve mineraller doğrudan köklere ulaştırılıyor. Bu yöntem, geleneksel tarımın yerini tamamen almak yerine özellikle yeşil yapraklı sebzelerin üretiminde alternatif bir seçenek sunuyor.