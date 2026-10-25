İstanbul Ayazağa’da dere yatağındaki yapılaşma ve Vadistanbul AVM’nin imar süreci, 14 Ekim’de yaşanan sel felaketinin ardından yeniden gündeme geldi. Geçmişte çok sayıda imar planı değişikliği ve yapılaşma nedeniyle tartışmaların odağında yer alan Ayazağa’da, sel suları henüz çekilmeden 5 bin 131,94 metrekarelik ağaçlık alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla özelleştirme kapsamına alındı.

YAPILAŞA BİLİR

Özelleştirme kararıyla satışa çıkarılabilecek ağaçlık alanın gelecekte yapılaşmaya açılması ihtimali de gündeme geldi. Sel felaketinin ardından alınan karar, bölgede yeni yapılaşmanın önünü açabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

2 YILA KADAR SÜRE

Karara göre özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028’e kadar tamamlanması öngörülüyor. Satıştan elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra ilgili kurumların bina, tesis ve lojman yapımı ile onarımı gibi inşaat işleri ve yatırım programlarında kullanılacak.