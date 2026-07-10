Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 11. yarışında Almanya'da mücadele edecek.
Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta yarın TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek.
Yarış ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te 30 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 10 etapta topladığı 11 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
- Pilotlar klasmanı
1. Jorge Martin (İspanya): 193 puan
2. Marco Bezzecchi (İtalya): 186
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 177
4. Ai Ogura (Japonya): 168
5. Marc Marquez (İspanya): 153
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11